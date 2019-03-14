大尖山環境有夠亂 議員限期除青苔雜草

2019-03-14 19:49 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止大尖山是知名的景點，但石桌椅、階梯都長滿青苔，甚至雜草叢生，市議員張錦豪限期市府兩個星期做好環境整頓。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止大尖山是相當知名的景點，步道完整、週邊還有瀑布美景，不過，這幾年來因為缺乏管理，在天秀宮附近的停車場休憩區，石桌椅、階梯都長滿青苔，甚至雜草叢生，今(14)日市議員張錦豪就邀請相關單位人員會勘，限期兩個星期做好環境整頓。

大尖山是風景區，不過，緊鄰天秀宮的這處停車場休憩區，因為週邊環境不錯，綠樹成蔭，吸引許多民眾爬山休閒，有時候找個地方坐著休息一下或是野餐輕鬆愜意，只是長期缺乏管理，再加上時間一久，石桌石椅長滿青苔好髒亂，有時候要使用，還得自己先清一清。

市議員張錦豪表示，接獲陳情後，特地邀請市府農業局、觀光旅遊局、公所等相關單位人員現場會勘，會勘結論大尖山停車場周遭休憩區石桌石椅，公所承諾兩個禮拜內會請廠商把環境整理好。另外，大尖山櫻花也很有名，不過，有部分櫻花被滕蔓整個纏繞住，已經嚴重影響生長，會勘要求一樣是兩個星期處理完成。

張錦豪指出，天秀宮旁，雖然，有設置導覽指示牌，不過，木頭主架早就生鏽腐蝕，牌面也很髒亂，所以，也要求觀光旅遊局針對大尖山週邊的導覽牌進行更新改善。這次針對周邊環境要求整頓維護，加強導覽指示牌，要讓大尖山的休閒環境更安全舒適。