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搭配金山溫泉旅行 萬金石馬拉松跑者憑證換精美小禮

2019-03-14 17:21聯合報 記者游明煌╱即時報導

新北市萬金石馬拉松是台灣唯一獲國際田徑總會銀標籤認證的國際級馬拉松，總是能夠吸引大批來自全世界各地的好手齊聚北海岸參與該賽事，17日將登場。交通部北觀處今年特別結合旅行社，配合金山溫泉小旅行，讓跑者也可以有機會來趟金山溫泉之旅。3月15日至20日，跑者只要憑選手證到北海岸6處遊客中心，可獲得免費精美小禮1份，各遊客中心限量250份。　　

北觀處表示，近年來政府積極推動運動產業與觀光旅遊結盟，將運動與觀光做深度結合，期望透過北海岸遊程的規畫安排，帶給每一位參與萬金石馬拉松的跑者，都有能夠體驗金山在地的觀光旅遊，也讓中央與地方攜手，透過運動賽事的結合來共同行銷小鎮觀光旅遊，讓金山能見度提升，吸引更多的國內外旅客造訪。

北觀處結合2019新北市萬金石馬拉松，3月15日至20日，來北海岸旅遊的跑者只要憑選手證，到北海岸6處遊客中心，包括觀音山遊客中心、三芝遊客中心、白沙灣遊客中心、金山遊客中心、野柳遊客中心與基隆和平島遊客中心，可獲得免費精美小禮1份，各遊客中心限量250份。歡迎國內外跑者參與馬拉松的同時，一起暢遊北臺灣最美麗的海岸線。

另外，此次2019萬金石馬拉松路跑，北觀處與美和旅行社合作共同推出北海岸半日遊，讓來自港澳的跑者也有機會走訪金山老街商圈及北海岸美麗景點，享受泡溫泉放鬆舒暢的體驗，更可藉此紓解跑步所帶來的疲勞感。詳見北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw

北觀粉絲團：https://www.facebook.com/northguan/

新北市萬金石馬拉松17日登場，北觀處今年特別結合旅行社，配合金山溫泉小旅行，讓跑...
新北市萬金石馬拉松17日登場，北觀處今年特別結合旅行社，配合金山溫泉小旅行，讓跑者也可以有機會來趟金山溫泉之旅。圖／北觀處提供
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新北市萬金石馬拉松17日登場，北觀處今年特別結合旅行社，配合金山溫泉小旅行，讓跑...
新北市萬金石馬拉松17日登場，北觀處今年特別結合旅行社，配合金山溫泉小旅行，讓跑者也可以有機會來趟金山溫泉之旅。圖／北觀處提供
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新北市萬金石馬拉松17日登場，北觀處今年特別結合旅行社，配合金山溫泉小旅行，讓跑...
新北市萬金石馬拉松17日登場，北觀處今年特別結合旅行社，配合金山溫泉小旅行，讓跑者也可以有機會來趟金山溫泉之旅。圖／北觀處提供
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新北市萬金石馬拉松17日登場，北觀處今年特別結合旅行社，配合金山溫泉小旅行，讓跑...
新北市萬金石馬拉松17日登場，北觀處今年特別結合旅行社，配合金山溫泉小旅行，讓跑者也可以有機會來趟金山溫泉之旅。圖／北觀處提供
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馬拉松金山
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