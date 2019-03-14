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台北市議員成立議會西藏連線

2019-03-14 14:53中央社 台北14日電

今年是西藏抗暴60週年，台北市議員林穎孟、吳沛憶等今天宣布成立議會西藏連線，並提出關於聲援西藏的各項提案，包含訂定310為藏人權利日、協助藏人舉辦抗暴日活動等。

時代力量北市議員林穎孟、林亮君、黃郁芬，民進黨議員吳沛憶、社民黨苗博雅、無黨邱威傑（呱吉）共同召開記者會，宣布成立「台北市議會西藏連線」，會中宣布由林穎孟擔任召集人、吳沛憶為副召集人。

林穎孟表示，2008年3月14日，西藏發生請願運動，中國政府卻派軍鎮壓，造成藏人死傷，可稱為第二次西藏抗暴日，選在今天成立市議會西藏連線，是想表達聲援西藏。

她說，宣布成立市議會西藏連線，受到批評跟指教，外界認為議會是處理市政，與西藏議題無關，但從今年310抗暴日活動來看，許多國家從中央到地方都表達聲援西藏，且目前也有上百名藏人住在台北市，議員應該要關心藏人在台北的教育、居住等議題。

林穎孟指出，市議會西藏連線是希望可照顧在台北的藏人，督促北市府盤點相關問題並提出解決方案，目前包含時代力量3名議員、邱威傑、苗博雅及民進黨籍阮昭雄、劉耀仁、高嘉瑜、吳沛憶等13人加入。

吳沛憶表示，市議會成立西藏連線是好的開始，希望更多新生代議員也可加入，她也提案，建請北市府研議明年前在萬華區西藏路舉辦310西藏抗暴日活動，以延續過去西藏路更名精神。

她說，希望先透過市議會西藏連線進行城市外交，透過人權議題的串聯，讓台灣走出去。

吳沛憶說，市長柯文哲對於中國議題都踴躍發言，但對西藏抗暴日，柯文哲卻沒有任何表達，她感到失望，希望透過議會西藏連線，跟國際城市有更多串聯，也會持續督促北市府，對藏人應該也要進行交流等活動。

台北市議會西藏連線提案為，要求北市府尊重並聲援藏人的基本權利和自由、獨特宗教和文化權利，並深化經貿合作、官員互訪、簽屬備忘錄等相關交流活動，訂定3月10日為台北市「藏人權利日」，協助藏人民間組織舉辦抗暴日等活動，通盤調查不分國籍住在北市的藏人，洽詢關於包含教育、文化所遭遇困難，並研擬具體協助方案。

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