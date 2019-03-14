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環狀線第一階段損鄰21案 江永昌籲民眾儘早檢查

2019-03-14 12:46聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

環狀線第一階段損鄰情形，根據台北市捷運局調查，有21件列管在案，新北市中和立委江永昌提醒，民眾儘早檢查屋況，趁環狀線通車在即，廠商領尾款前一併處理。

環狀線第一階段自大坪林站穿越新店溪，經中和區景平路、中山路及板橋車站，並越過大漢溪至新莊區思源路和新北產業園區，共15.4公里。江永昌表示，向台北市捷運局調環狀線施工損鄰統計資料，赫然發現2010年建造至今，只有21件列管在案，其中又以中和景平路占多數有16案。

江永昌表示，環狀線採疊式高架設計且工程緊鄰民宅，景平路不少屋齡老舊樓房無法承受大型機具施工震動，造成房屋損壞，輕者牆壁龜裂，重者大樓傾斜，受損戶紛陳情要求予以賠償及修復，但往往賠償金額喬不攏，而走上訴訟途徑。

江永昌指出，捷運開工前廠商先完成周邊鄰房建物現況鑑定調查，若日後不幸發生損壞，能前後對照，釐清責任歸屬及損壞狀況，並委託第三方公正單位鑑定，評估結構安全及修復費用。

江永昌說，環狀線第一階段工程契約有寫到，要處理完損鄰才能領尾款；他提醒環狀線沿線住戶，務必檢查房屋狀況，如有任何問題立即通報台北市捷運局辦理現勘，否則通車在即，如通車後才提出，責任歸屬恐無法釐清又衍生糾紛。

江永昌也呼籲，台北市捷運局應強力督促廠商，維護民眾生命財產安全，並優先考量民眾權益，積極協調雙方達成共識，切勿放任逕自訴訟。

環狀線第一階段施工。記者魏翊庭／翻攝
環狀線第一階段施工。記者魏翊庭／翻攝
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