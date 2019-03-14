北市免費5路掃墓公車 3月23日開始營運

2019-03-14 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



4月5日是清明節，台北市政府今天宣布108年度免費掃墓公車服務自3月23日起開始營運，援例提供5路線免費掃墓公車，同時在富德及軍人公墓及陽明山第一公墓周邊道路進行交通管制；掃墓期間預估有90萬餘人次前往掃墓，清明節當日達高峰。

台北市公共運輸處表示，今年援例配合墓區道路進行交通管制，闢駛掃墓公車，由首都客運、台北客運及大都會客運，於3月23、24、30、31日和4月4日至7日，共計8天假日，進行特定路段交通管制，並闢駛木柵線、南港線、軍人公墓線、崇德線及陽明山線等5線免費掃墓公車。（如表1）

五路線中，除軍人公墓線營運時間從上午8時至下午5時，尖峰班距為20至30分鐘外，其餘各線營運時間從上午5時30分至下午5時，尖峰班距均為3至5分鐘。

首都客運業務部經理陳旗清指出，崇德線沿線有許多公墓區，且受道路條件限制，運能有限，兩輛中巴會車都不太容易，因此建議民眾如欲前往富德公墓、富德靈骨樓掃墓，可搭乘捷運至動物園站2號出口轉乘掃墓公車木柵線，或至南港站搭乘270、藍25等公車至中華科技大學轉搭掃墓公車南港線（如圖1、圖2），崇德線中型巴士則留給在崇德街沿線掃墓的民眾搭乘。

掃墓公車各線乘車處均搭設遮雨棚架，並於富德靈骨樓、富德公墓及陽明山靈骨塔設置服務中心，提供掃墓民眾廣播、諮詢、尋人、幼兒照顧、寄放物品、免費借用掃墓用具及提供愛心雨具等貼心服務。

民眾如需借用掃墓工具，需憑身分證明文件或押金500元借用，一人一套為限，每次借用時間為2小時。至於幼兒照護，每人以2小時為限，服務時間自上午7時30分至下午3時30分。

另考量平日也有民眾有掃墓需求，3月25日至29日及4月1日至3日共計8天，另闢駛1段票收費的掃墓公車112路，由捷運動物園站至富德靈骨樓，營運時間為8時至17時，每30分鐘於捷運動物園站2號出口準點發車。

在交通管制方面（如表2），台北市政府交通局表示，崇德街沿線公墓區如富德公墓、軍人公墓、陽明山第一公墓等處，因道路狹窄，上午8時至下午5時墓區周邊道路及主要入口實施交通管制。

富德及軍人公墓（如圖3）禁止所有車輛含汽、機車通行的管制路段，包括含崇德街與富陽街口、研究院路4段與木柵路4段159巷三岔路口、文山區西寒寺前三岔路口；僅機車可通行之管制點含文山區木柵路5段43巷口、南港區研究院路3段（中華科技大學）；南港區研究院路與掃墓公車調度站口單向通行。陽明山第一公墓（如圖4）則是管制惇敘工商往陽明山第一公墓路口（行義路與泉源路口），禁止汽車進入。

●（表1）掃墓公車相關營運資訊

1. 木柵線：捷運動物園站2號出口-萬福橋-富德靈骨樓。

2. 南港線：南港軍人公墓-富德公墓辦公室-富德靈骨樓；欲搭乘此路線，可於捷運昆陽站下車搭乘270、小12、藍25路公車，或於捷運南港展覽館站下車步行至研究院路1段的南港展覽館站搭乘205、620及645副線等至中華科技大學轉乘掃墓公車南港線。

3. 崇德線：捷運麟光站-崇德街-富德公墓辦公室，因崇德街道路狹窄會車困難，以中型公車營運，建議民眾在捷運動物園站搭乘掃墓公車木柵線至富德靈骨樓後，轉乘掃墓公車南港線，再至富德公墓辦公室轉乘掃墓公車崇德線。

4. 陽明山線：惇敘工商-陽明山靈骨塔，可於捷運石牌站轉乘128、508(含區)、536、小8、小36路或於捷運北投站轉乘230、小7及小25路公車至惇敘工商轉乘掃墓公車陽明山線。

5. 軍人公墓線:南港軍人公墓-忠靈堂，可於捷運昆陽站下車搭乘270、小12、藍25路公車或於捷運南港展覽館站下車步行至研究院路1段的南港展覽館站搭乘205、620及645副線公車等至中華科技大學轉乘掃墓公車軍人公墓線。

●（表2）停車轉乘（停車場）資訊

(一)富德及軍人公墓

1. 木柵動物園河川地（汽車943格）、動物園站地下停車場(汽車150格、機車200格)、捷運木柵機場停車場（汽車678格）、萬興國小停車場(汽車234格、機車188格)。

2. 西寒寺旁臨時機車停車場約200格。

(二)陽明山第一公墓：惇敘工商臨時停車場：約190格汽車停車位，開放時間