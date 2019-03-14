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淡江大橋主橋段動工！ 2024年完工可省25分鐘車程

2019-03-14 11:19聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

淡江大橋第3標動土典禮上午在淡水工地舉行，邀請蔡英文總統（右二）及新北市長侯友宜...
淡江大橋第3標動土典禮上午在淡水工地舉行，邀請蔡英文總統（右二）及新北市長侯友宜（右一）在開工動土前握手並交換意見。記者鄭超文／攝影
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淡江大橋今舉行主橋段動工典禮，預計2024年完工。記者張曼蘋／攝影
淡江大橋今舉行主橋段動工典禮，預計2024年完工。記者張曼蘋／攝影
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淡江大橋主橋段今舉行動土典禮，總統蔡英文、新北市長侯友宜、交通部次長黃玉霖及立委呂孫綾等人到場參與，祈求工程順利，目前典禮仍進行中，稍後將舉行動土儀式。全線預計2024年底完工通車，可縮短淡水與八里間路程約15公里，尖峰時段可節省約25分鐘車程時間。

侯友宜表示，感謝蔡英文及林佳龍對淡江大橋及八里輕軌等計畫的支持，也感謝交通部、公路總局及中央地方民代對於此工程的推動，新北市在此計畫已預留未來淡海輕軌延伸八里線的空間，對於全國具有公共運輸優先的示範性作用，未來完工後，民眾可於橋上欣賞淡水夕照，也可騎乘自行車優遊淡水八里，淡江大橋將是全國最具交通與觀光價值的橋梁。

淡江大橋及其聯絡道路整體工程，第1標臺北港臨港大道段工程已於2016年11月完工；第2標八里端引橋至八里聯絡道及淡水端隧道段工程於2016年3月開工，預計2020年9月完工；第3標主橋段工程歷經多年爭取，甫於2018年11月通過行政院核定、2019年2月23日開工，預計2024年底完工通車。總建設經費211.94億元，由交通部、內政部營建署及新北市政府共同分擔，其中新北市分擔共79.51億元。

交通部公路總局表示，淡江大橋工程除具備提昇臺2線服務水準、改善淡海新市鎮聯外交通、串連北部濱海公路系統等功能，全線完工通車後，可縮短淡水與八里間路程約15公里，尖峰時段可節省25分鐘車程時間。新北市交通局長鍾鳴時也說，淡江大橋建設計畫中也預留未來推動淡海輕軌延伸線－八里輕軌所需的橋面空間，希望中央能支持八里輕軌計畫推動，儘早串連八里與淡水，讓地區繁榮發展。

淡江大橋主橋段今舉行動工典禮，總統蔡英文、新北市長侯友宜等人出席。記者張曼蘋／攝...
淡江大橋主橋段今舉行動工典禮，總統蔡英文、新北市長侯友宜等人出席。記者張曼蘋／攝影
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淡江大橋第3標動土典禮上午在淡水工地舉行，預計5年後完工。記者鄭超文／攝影
淡江大橋第3標動土典禮上午在淡水工地舉行，預計5年後完工。記者鄭超文／攝影
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淡海輕軌
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