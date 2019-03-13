萬華鳥店密集飼養引發鳥死 北市開罰

2019-03-13 20:01 中央社 台北13日電



台北市動保處今天說，萬華區某鳥店因鳥禽飼養密度過高遭檢舉，日前複查時，發現鳥籠底盤充斥排泄物和飼料殘渣，且有多隻鳥禽死在籠內，依動保法開罰業者新台幣1萬5000元。

北市動物保護處動物救援隊長吳晉安表示，去年10月接獲民眾通報，萬華區某間鳥店環境髒亂，派員前往稽查時發現，鳥店籠內鳥禽飼養密度高，一個鳥籠內有20幾隻鳥禽，鳥禽在籠內無法展翅、走動，且飼養環境髒亂。

吳晉安指出，因現場未查獲有動物受傷或死亡，先以口頭勸導，並發函要求店家期限改善。

動保處日前再派員到店家複查，環境依舊髒亂，鳥籠底盤充斥排泄物及飼料殘渣，飼養密度未改善，查緝人員當場發現有6隻鳥禽死於籠內。

動保處把鳥禽屍體帶回解剖，發現其中2隻鳥禽頭骨及皮下有出血，研判死因為腦部撞擊出血致死。

動保處表示，前往現場稽查的獸醫師研判因飼養密度過高，使得鳥禽長期處於緊迫，鳥禽驚擾會奮力撲騰，進而撞擊鳥籠，造成腦部出血致死。

動保處指出，針對鳥店飼養環境髒亂，底盤及籠舍皆未清理等狀況，依動保法開處業者罰鍰1萬5000元，並持續監督店家改善飼養空間，呼籲市民可共同監督，若發現疑有虐待動物狀況，可打1999市民熱線。