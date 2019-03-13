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心疼！高嘉瑜撞得鼻青唇腫 竟怪玻璃擦得太乾淨

2019-03-13 18:51聯合新聞網 綜合報導

高嘉瑜撞上透明玻璃，搞得鼻青唇腫。 圖／擷取自高嘉瑜臉書粉專
高嘉瑜撞上透明玻璃，搞得鼻青唇腫。 圖／擷取自高嘉瑜臉書粉專
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台北市議員高嘉瑜擁有高人氣，被網友封為「港湖女神」，一舉一動都是焦點。今天（13日）下午，高嘉瑜在臉書粉絲專頁貼文，表示自己剛撞到一面看不出來是玻璃的玻璃，不僅撞得鼻青唇腫和額頭腫，連手也腫起來了。高嘉瑜還表示，玻璃擦得太乾淨真的很危險，自己撞到有點腦震盪，希望玻璃上能貼一張紙示警。高嘉瑜附上2張撞得瘀青的照片，還用紅圈把鼻梁和嘴唇圈起來，不少網友看了相當心疼，有網友說「撞在你身，瘀青在我心」。

根據「蘋果日報」報導，高嘉瑜今天（13日）上午前往基隆路一家地下停車場嘟嘟房停車，由於停車場位置在B3，但電梯只能搭到B2，她要把車開出停車場，必須先搭電梯到B2，再走樓梯到B3取車。不過，高嘉瑜似乎不太熟悉當地動線，走著走著竟然撞上一大片透明玻璃，搞得鼻青臉腫，網友看了照片還問「不是家暴嗎？」

從高嘉瑜PO出的3張照片可以看到，第一張地下室停車場玻璃照，實在透明得讓人看不出來有阻隔物，而第二張臉部五官照片和第三張照片手的照片，不少網友打趣說「魔鏡啊魔鏡，全台灣最美的政治人物還是不是高嘉瑜？魔鏡：已不是」、「等等，我怎麼覺得妳在賣萌」、「小心啊！妳可是集上萬寵愛於一身的，要更加注意小心啊！秀秀」、「心好痛QQ」。不過也有網友帶點理性留言「就沒有人好奇，她是用什麼樣的姿勢撞上玻璃的么？嘴唇鼻子額頭一起撞到玻璃倒是不奇怪，為什麼還有手？總之我試了幾次都沒成功」、「我覺得要讚賞清潔人員了！雖然真的不小心受傷了，不過不能抹滅他們的認真態度。不痛喔！」對於有網友質疑高嘉瑜是否邊走路邊滑手機才會撞上玻璃，她也鄭重澄清自己當時沒有滑手機，完全是動線不清楚加上玻璃太乾淨。她表示，自己當下撞得真的很痛，只能趕緊回議會冰敷，看看能否消腫。

高嘉瑜撞上透明玻璃，連手都瘀青。 圖／擷取自高嘉瑜臉書粉專
高嘉瑜撞上透明玻璃，連手都瘀青。 圖／擷取自高嘉瑜臉書粉專
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高嘉瑜行經地下室停車場的透明玻璃。 圖／擷取自高嘉瑜臉書粉專
高嘉瑜行經地下室停車場的透明玻璃。 圖／擷取自高嘉瑜臉書粉專
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高嘉瑜
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