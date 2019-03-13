新北擬開放紅線夜間停車 新莊4月首波實施2.4公里

2019-03-13 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



為改善老舊社區停車空間不足的問題，新北市交通局將在不妨礙交通安全及消防通道的原則下，擬定容許開放紅線夜間停車的路段，預計第一波從4月起在新莊區實施，將開放2.4公里，目前將新北大道（青山路-貴子路）、中環路（中正路至新泰路）等路段納入考慮，但確切路段仍有待會勘後決定，另將協調夜間開放學校停車場，預計可紓解約400輛車的停車困擾。

新北交通局長鍾鳴時今天在市政會議提出六大願景，其中包括綿密的公共運輸服務、永續的綠色運輸、健全的道路系統、先進的交通反應、合理的停車管理及安全的空間改造等，強調將導入智慧技術因應塞車等交通狀況，運用科技化管理提升運輸效率。

新北市長侯友宜表示，新北市已有捷運、有北台灣第一條輕軌、全國最多的YouBike等等，交通建設也有很多的重大突破，像是台65線增設浮洲匝道和五股交流道聯絡道，以及新增汐止交流道康寧街匝道、清水交流道都已有階段性成果；而交通要更智慧，未來透過智慧交控平台，提升自動反應、通報、處置協控與追蹤能力，因應多變交通狀況。