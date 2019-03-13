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居民盼艋舺龍山文創轉型 北市：納入考量

2019-03-13 17:37中央社 台北13日電

為活化商機，台北市政府規劃北捷龍山寺站的「艋舺龍山文創B2」轉型為文創空間，當地居民認為應打造成友善長者場域等。文化局今天說，會納入居民意見，並作為未來營運方向。

民進黨籍台北市議員吳沛憶發布新聞稿表示，她日前要求文化局針對台北捷運龍山寺站地下2樓的「艋舺龍山文創B2」提出未來轉型方向，並與在地居民溝通，昨天舉辦座談會，邀集當地居民、產業參與。

吳沛憶說，文化局接手「艋舺龍山文創B2」後，營運成果不理想，過程也被質疑決策封閉，導致規劃和預期目標出現落差，文化局應該檢討，把過去營運錯誤納入考量，讓在地居民對轉型方向，抱有期待。

她表示，「艋舺龍山文創B2」空間轉型應更具在地性，北市府不應該忽略在地居民意見，文化局除把居民意見納入參考外，新營運計畫出爐後，也要對外公告並開說明會。

參與座談會民眾認為，艋舺公園附近常有許多長輩活動，可把「艋舺龍山文創」打造成友善長輩場域，有民眾提及可規劃為萬華區的傳統婚禮產業鏈等建議。

出席座談會的文化局副局長李麗珠今天受訪時表示，居民在座談會上提出相關意見，會納入參考，並作為未來營運規劃方向，現已彙整並向上呈報。

她指出，文化局接手「艋舺龍山文創B2」後，很努力增加商機，初步規劃未來營運發展方向，包含設置在地特色的文創產業商家、規劃成攝影棚等具備數位內容實驗場域、販售艋舺古物的跳蚤市場、讓社會企業和藝術市集進駐等，會持續討論未來營運計畫，並考量在地意見。

文創產業艋舺文化局
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