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艋舺龍山文創B2擬轉型 民眾意見不一

2019-03-13 14:35聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

為了研擬台北捷運龍山寺站地下街的「艋舺龍山文創B2」未來轉型方向，北市文化局昨日在萬華區公所舉辦「艋舺龍山文創B2」營運發展意見蒐集會議，會議舉行約90分鐘，現場民眾發言踴躍，有民眾認為既然艋舺公園和B1都是老人活動的空間，不妨推廣老人文化並結合長照，打造成台北市友善長者的場所，也有民眾直言文化局不適合經營文創，應該與B1一併由市場處經營。

台北市議員吳沛憶表示，倘若要讓在地創生成為可能，在地居民的意見絕對不能被忽略，因為只有在這片土地生活過的人們，才會知道這裡缺少什麼、需要什麼，盼文化局能好好聽取這些寶貴的建議，別讓「政府開放、公民參與」淪為形式和口號，應該將這次蒐集的意見納入參考，也要求文化局在新計畫草案完成後公告並召開說明會。

昨日文化局開場簡報中將場地核心精神定調為推廣艋舺在地文化，吳沛憶表示，應強調推廣文化應結合觀光，並整合周邊居民及團體的力量，讓更多人能看見艋舺文化。民眾意見不一，也有民眾認為應結合艋舺喜帖、糕餅、西裝、金飾等百年老店，打造傳統婚禮產業鏈。

吳沛憶表示，柯市長給了文化局三年的時間，但過去兩年的成果並不理想，在營運的過程中由於決策過於封閉，文化局對空間的定位也不清楚，以至於規劃和預期目標出現落差，文化局要先好好檢討，主動說明從過去錯誤中得到的教訓，民眾才能對這次的轉型抱以期待。

台北市文化局昨日在萬華區公所舉辦「艋舺龍山文創B2」營運發展意見蒐集會議。圖／台...
台北市文化局昨日在萬華區公所舉辦「艋舺龍山文創B2」營運發展意見蒐集會議。圖／台北市議員吳沛憶提供
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文化局艋舺吳沛憶

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