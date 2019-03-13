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消防猛男精進實訓 減肥50公斤圓夢

2019-03-13 13:37中央社 台北13日

北市消防局新進消防員王俊亢和劉昂學體重都曾飆破100公斤以上，為一圓當消防員夢想，2人在家人支持下，力拚減肥30到50公斤，並精進消防技能，如今一圓夢想成為消防菁英。

台北市消防局今天舉行「新進人員職前訓練成果演練」，51名新生現場操演挑戰體能極限、繩索技能、消防人員生存及火災搶救項目，體現2個月的紮實訓練成果。

演練過程中可看到，不論是男、女消防新生都快速著裝，隨即朝訓練場進行火場搶救演練，包括搬運大型重輪胎、重力鎚擊機和將10公斤重的水帶拉上高樓層，以及垂降和攀爬逃離火場技能，現場濃煙密布，搶救過程驚心動魄。

北市消說，為讓消防員在面對複雜災害現場可學會自我保護和增強應變力，也將「消防人員生存技能」列為必要訓練項目，包括「侷限空間脫困」「纏繞脫困」「窗邊待救」等項目，以減少消防員在火場受傷情形。

消防新生之一的王俊亢在大學時期不忌口，體重一度從90公斤飆高到140公斤，身高190公分的他受訪表示，自己高中就考救生員加上大學參加划龍舟校隊，剛入社會工作接觸到消防體系，便轉職考消防員，耗時一年時間加強減肥，目前維持95至100公斤。

王俊亢說，家人不免憂心他投入高危險性工作，但都提醒他多加注意安全，「平安出去平安回來」

另一位新生劉昂學身高175公分，他說，國中畢業後沒有運動加上愛吃，體重曾高達120公斤，自己雖念氣象科系，且家族多人從事警察職務，希望能從事發揮體能和接觸民眾的工作，所以報考消防員，從大學時期開始減肥至現在的90公斤。

劉昂學提到，減肥過程很辛苦，經常半夜睡到餓醒，後來是靠健身度過減肥瓶頸期，反而覺得訓練過程是享受。

消防局長吳俊鴻表示，今天是新進同仁實務驗收，並指訓練是最好福利，也是服務市民的最好利器，在接受學校理論培訓後，現在進入實務訓練，藉此提高救災能量，台北市消防局是相對年輕隊伍，勉勵大家成為市民的肩膀。

消防員減肥北市

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