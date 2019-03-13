台北市協助社會企業 攜銀行推利率1.6%貸款

2019-03-13 13:13 中央社 台北13日電



台北市政府輔助社會企業，今天宣布與玉山銀行合作，推出貸款專案，設立在北市的社企可申請新台幣300萬元貸款，利率1.6%。

台北市產業發展局舉辦「北市社企啟動貸款」記者會，副市長鄧家基出席致詞表示，社會企業為台灣整體環境帶來正面改變，若無資金可供運作，就算是良好服務或產品，都很難實現正面社會影響力。

鄧家基說，北市府推動「社會企業啟動融資專案」，是希望可輔助設立在北市的社企，他表示，企業沒錢萬萬不能，感謝玉山銀行願意跟北市合作，針對社企推出低利率貸款。

玉山銀行表示，融資是社企常遇到問題，與北市府合作貸款專案，預定核撥1億元，每間社企最高貸款為300萬元，利率1.6%，盼可發揮協助功能。

著重增進親子關係的社會企業「小人小學」執行長陳子倢認為，北市府推動貸款專案，包含利率低、審核快速等優點，確實協助到社企。

針對「北市社企啟動貸款」專案，產業局說明，只要設立在台北市的社企就可申請，需先取得活水社會企業、台灣公益團體自律聯盟、B型企業協會、社企流公司推薦後，產業局再委派專家訪視，最後由銀行核發貸款；有關社企貸款專案可至產業局官網融資貸款專區查詢。