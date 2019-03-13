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北市果菜市場改建工程環評初審 環評委員：補件後再審

2019-03-13 12:28聯合報 記者陳靖宜╱即時報導

北市政府今召開環評委員會，針對萬大第一果菜市場及魚類批發市場改建工程進行環境影響評估初審，今列席環評審查的九位環評委員針對改建工程初稿羅列七項建議，請開發單位台北市政府市場處於一個月內補充文件後再送委員會審查，其中包含車輛管理及動線應提出明確規畫、環境監測範圍及頻率再明確等要求。

由於萬大第一果菜市場及魚類批發市場使用年限已於四十年，最初交易量設置在六百公噸，不過隨著時代發展，目前果菜市場平日交易量已達一千一百多噸，每逢節慶甚至達到近三千噸，空間明顯不足加上建築已存在危險性因此進行改建。

環評主席張添晉與其餘八為環評委員今要求開發單位針對七點意見於一個月內補充彙整後再送環評審查。第一、因應未來技術提升，就源效率提升與CO二減量應提出明確規畫。第二、綠建築認證層級宜再檢討。第三、生態部分有關鼠類防治及景觀植栽部分應更明確。第四、車輛管理及動線因應未來營運需求應提出明確規畫。

第、廢棄物管理部分應再檢討。第六、環境監測範圍及頻率再明確。第七、有關民眾意見及個別委員與相關機關所提意見。環評委員李培芬今建議開發單位應明確做好鼠類防治計畫，李培芬建議，除了知道鼠類密度外也須了解種類，因為不同的老鼠種類在逃逸上有不同型態，將會牽涉到後續防堵工作。

環評委員吳孟玲今則建議開發單位在種植景觀植栽時應避免台灣欒樹，因目前外來種荔枝椿象危害嚴重，擔憂種植台灣欒樹將對當地環境造成傷害。

環評委員李育明則建議，目前工程完工期間預訂在民國一一五年，工程期間橫跨多年，未來許多硬體、軟體內容都有所改變，工程計畫應思考時代變遷問題。

台北市政府今召開環評委員會，針對萬大第一果菜市場及魚類批發市場改建工程進行環境影...
台北市政府今召開環評委員會，針對萬大第一果菜市場及魚類批發市場改建工程進行環境影響評估初審。記者陳靖宜／攝影
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