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淡北道路二階環評今拚過關 正反方網路攻防

2019-03-13 11:55聯合報 記者祁容玉╱即時報導

新北市淡水僅靠台2線聯外，尖峰時間飽受塞車之苦，新北市推動「淡水河北側沿河平面道路」，但因影響紅樹林生態疑慮進入二階環評，去年底二階環評初審過關，今天下午2點環保署將召開環評大會，新北市工務局長朱惕之將代表市府出席，不過在環評大會登場前，正反雙方意見，已在網路上激烈攻防。

淡北道路爭議由來已久，新北市在北縣時期為改善淡水交通，1996年先是推動全線高架的淡北快速道路，但環評未過，2008年再改推動「淡水河北側沿河平面道路工程」，全線改為僅2處高架，2011年有條件通過環評、隔年動工。

但當地居民認為工程影響淡水紅樹林生態及景觀甚鉅，提出行政訴訟，2013年台北高等行政法院認定環評無效，應進行二階環評，2014年定讞後停工至今。新北市府經調整路線後重新界定施工影響範疇，分析交通環境影響，強化工程必要性，調查並監控施工對生態和文化資產的影響，去年12月18日二階環評初審過關，今天召開環評大會。

新北市長侯友宜日前拜訪台北市長柯文哲，達成共識將一起出資興建淡北道路，淡北道路過去長期在北市端遭受質疑的困境露出曙光。但環保團體、綠黨和北市民代仍擔憂淡北道路興建除破壞環境，還會把塞車炸彈塞往台北市，除頻頻透過網路發聲，今天也將在環評大會開始前，到環保署舉辦記者會表達反對訴求。

而臉書社團「支持淡北道路聯盟」等支持淡北道路的網友，則質疑反對者多半不是居住在淡水，無法理解淡水人塞車之苦，也將號召淡水人出席環評大會表達在地聲音，肯定雙北合作外，也期盼淡水台2線塞車問題透過淡北道路興建早日有解。

「淡水河北側沿河平面道路」二階環評，今天下午2點環保署將召開環評大會，不過正反雙...
「淡水河北側沿河平面道路」二階環評，今天下午2點環保署將召開環評大會，不過正反雙方意見，已在網路上激烈攻防。圖／新北市工務局提供
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「淡水河北側沿河平面道路」二階環評，今天下午2點環保署將召開環評大會，不過正反雙...
「淡水河北側沿河平面道路」二階環評，今天下午2點環保署將召開環評大會，不過正反雙方意見，已在網路上激烈攻防。圖／新北市工務局提供
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環評淡水河

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