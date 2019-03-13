打造「公共運輸城」 淡水將引進自動駕駛巴士

2019-03-13 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



為解決司機人力短缺問題並發展永續綠色運輸，新北市政府分兩階段實施，推動淡水引進自動駕駛巴士，並結合淡海輕軌，讓整個淡水地區交通更加便民。

新北市政府本月11日提出無人車運轉計畫，預計3月底向交通部提出計畫，向交通部申請2年1000萬元的計畫補助，計畫分為兩階段來做實施，第一階段會在今年底進行無人車測試，第二階段則在明年初開始正式營運，盼淡水地區，透過無人車的運轉，來接駁淡海輕軌、周邊住宅、商場、學校。

為測試無人車運轉過程，將在設站於崁頂及美麗華來做試營運，目前路線規劃為崁頂到美麗華兩站來回，中間沒有其他停靠站，單程距離約6百公尺，來回距離1.2公里，因在測試階段，所以無人巴限速20公里，預計單趟行駛時間約6-10分鐘，之後會擴大行駛範圍，若搭配淡海輕軌，則運輸時間變為每20分鐘一班、行駛時間約10-15分鐘。

交通局綜合規畫科長林昭賢說，無人車試營運期間，民眾可以免費搭乘無人巴士，但會收集票證資料，因此，搭乘民眾仍須感應悠遊卡等，但不會被扣除費用

由於淡水交通較不複雜且道路筆直，加上淡海輕軌並結合uBike及捷運，希望把淡水打造成「公共運輸城」。林昭賢說，透過發展自動駕駛巴士，來解決公車司機人力短缺及行駛到偏遠地區的問題，並帶動整個智慧技術的整合，票證如悠遊卡結合手機、行動支付、輕軌、商場、學校及周邊店，更構想ＤＲＴＳ需求式公車，若附近有很多商場或住宅，電腦發現哪裡有需求後，就會自動變化路線，十分便民。