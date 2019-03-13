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敢坐嗎？無人駕駛巴士最快明年初淡水開始營運

2019-03-13 10:37聯合報 記者祁容玉╱即時報導

新北市交通局推動「自動巴士運轉計畫」，選定淡海新市鎮地區，將提案向交通部爭取2年1000萬元計畫，在淡海輕軌崁頂站到美麗新淡海影城間以無人駕駛的20人中型巴士往返接駁，預計今年底會開始實際上路測試，明年初營運，初期擬不收費，評估成效若可行，未來希望延伸成環狀接駁路線。

新北市交通局長鍾鳴時今天上午在市政會議上專案報告，提出將在淡水推動「自動巴士運轉計畫。3月11日鍾鳴時前往交通部爭取2年10000萬元經費，交通部原則同意，並請新北市交通局在3月底前提出完整的運轉計畫內容，核定後就可開始推動。

交通局綜合規畫科長林昭賢表示，無人駕駛車作為公共運輸工具，可節省人力和運量的營運成本壓力，且現在無人車環境安全偵測技術也不斷進步，同時也可藉由通訊整合，強化大數據在公共運輸上的分析使用。

林昭賢也表示，選擇淡水的淡海新市鎮來推動無人駕駛巴士，主要是考量淡海新市鎮內道路筆直、路幅寬，路網複雜度比較低，無人車測試時即使封閉部分車道也不影響交通，且區域未來還有很大的發展性。

交通局表示，目前國內工研院已研發無人駕駛巴士，規畫將先引進一輛無人駕駛中型巴士，在淡海輕軌崁頂站到美麗新淡海影城間往返行駛，單程約600公尺，時速20公里，車行時間約6到10分鐘，班距可能配合輕軌列車，約15到20分鐘一班。

林昭賢說，若計畫核定，預計今年底會封閉部分車道讓無人車測試運行，穩定後預計明年初上路，和一般私家車混流在道路上行駛，初期不收費但仍會透過票證系統收集搭乘大數據，若成效良好，會考慮往南延伸至淡水中山北路、濱海路一帶，形成環狀接駁路線。

新北市交通局將在淡海新市鎮推動「自動巴士運轉計畫」，最快明年初就會有無人駕駛中型...
新北市交通局將在淡海新市鎮推動「自動巴士運轉計畫」，最快明年初就會有無人駕駛中型巴士，在淡海輕軌崁頂站到美麗新淡海影城間往返接駁，圖為工研院研發的無人駕駛巴士。圖／新北市交通局提供
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新北市交通局將在淡海新市鎮推動「自動巴士運轉計畫」，將向交通部爭取2年1000萬...
新北市交通局將在淡海新市鎮推動「自動巴士運轉計畫」，將向交通部爭取2年1000萬元，引進無人駕駛中型巴士在淡海輕軌崁頂站到美麗新淡海影城間往返接駁。圖／新北市交通局提供
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