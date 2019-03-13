敢坐嗎？無人駕駛巴士最快明年初淡水開始營運

2019-03-13 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



新北市交通局推動「自動巴士運轉計畫」，選定淡海新市鎮地區，將提案向交通部爭取2年1000萬元計畫，在淡海輕軌崁頂站到美麗新淡海影城間以無人駕駛的20人中型巴士往返接駁，預計今年底會開始實際上路測試，明年初營運，初期擬不收費，評估成效若可行，未來希望延伸成環狀接駁路線。

新北市交通局長鍾鳴時今天上午在市政會議上專案報告，提出將在淡水推動「自動巴士運轉計畫。3月11日鍾鳴時前往交通部爭取2年10000萬元經費，交通部原則同意，並請新北市交通局在3月底前提出完整的運轉計畫內容，核定後就可開始推動。

交通局綜合規畫科長林昭賢表示，無人駕駛車作為公共運輸工具，可節省人力和運量的營運成本壓力，且現在無人車環境安全偵測技術也不斷進步，同時也可藉由通訊整合，強化大數據在公共運輸上的分析使用。

林昭賢也表示，選擇淡水的淡海新市鎮來推動無人駕駛巴士，主要是考量淡海新市鎮內道路筆直、路幅寬，路網複雜度比較低，無人車測試時即使封閉部分車道也不影響交通，且區域未來還有很大的發展性。

交通局表示，目前國內工研院已研發無人駕駛巴士，規畫將先引進一輛無人駕駛中型巴士，在淡海輕軌崁頂站到美麗新淡海影城間往返行駛，單程約600公尺，時速20公里，車行時間約6到10分鐘，班距可能配合輕軌列車，約15到20分鐘一班。