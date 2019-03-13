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抗暴60週年 北市13議員設西藏連線

2019-03-13 09:19中央社 台北13日電

西藏抗暴60週年，為表達對西藏人民的支持及敬意，時代力量黨籍台北市議員林穎孟14日將舉行「台北市議會西藏連線」成立記者會，計有時力、社民黨和無黨籍13位議員參與。

「台北市議會西藏連線」14日將舉行成立記者會，由林穎孟擔任召集人、民主進步黨籍台北市議員吳沛憶擔任副召集人，未來將協助、提案維護在台藏人權益，也將請台北市政府和相關國內外團體進行合作和國際交流，以促進藏人人權。

今年正值西藏抗暴60週年，「台北市議會西藏連線」將邀請全體市議員參與，目前已有13名跨黨派市議員參加，包括時力、社民黨和無黨籍議員，14日記者會上將對外宣布未來工作方向。

西藏北市社民黨

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