北市第一屆舞林最高榮譽 高校街舞大賽登場

2019-03-12 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市第一屆高中職「舞」林最高榮譽，「2019 ALL FOR YOUNG 台北市高中職校際盃街舞大賽」將在5月25日登場。這場賽事由台北市青少年發展處主辦，邀請北市各校派出最強隊伍應戰，自3月21日上午10時起開放報名，限額40隊，每校至多2隊，額滿為止。

青發處表示，「ALL FOR YOUNG街舞大賽」原本即將邁入第四屆，因應市長柯文哲期許街舞邁向國際化，讓台北市成為以街舞為特色的城市，因此今年辦理規模擴大為台北市高中職的校際盃街舞大賽，賽事主題為「燃燒青春熱血魂，飆出創意idea!」

青發處表示，為鼓勵參賽者發揮獨特創意，競賽不限競技舞風、服裝造型及曲風，在舞台上爆發無限熱情與活力，嗨翻現場，創想出屬於自己獨一無二的舞蹈。前五名皆可獲得禮券及獎狀，第一名隊伍可獲得6萬元禮券、錦旗乙面，現場開放民眾入場吶喊觀賽，歡迎各校高手鬥陣來尬「舞」，為校爭取冠軍young power榮耀錦旗。