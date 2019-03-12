亞洲有機青年論壇26日登場 號召國際青年來台
國際有機聯盟（簡稱IFOAM）亞洲分會（IFOAM Asia）舉辦的有機青年論壇將於本月26日至31日登場。新北市農業局表示，屆時將邀集國內外有機相關人士，藉由課程知識、經驗分享、實地參訪與彼此間的交流，共同檢視有機農業發展歷程，並探討未來走向。
農業局長期推動產地到餐桌的友善政策，要讓消費者能享用本地豐富的農產，同時積極為友善農產品尋找通路，鼓勵餐廳使用在地有機食材，支持友善生產，並提供消費者安心的外食環境。
有機食材從產地進到餐廳端，也有為消費者把關的有機餐廳認證系統，確保餐廳使用一定比例的有機生鮮及加工食材，以農糧署的「有機之心‧美食餐廳」為例，標章分成5個「心」等，「心」等愈高，採用的有機食材種類愈多，通過計畫審核後，將核發證書與標章掛牌，方便消費者看到標章，就知道該餐廳提供有機餐飲。
餐廳申請時須提供詳細進出貨資料，並註明供應商來源及食材製作的料理項目。新北市惜食分享餐廳「原粹蔬食作」同時也具有有機之心認證，創辦人柯詩語表示，挑選有機食材只能靠驗證，無法靠肉眼分辨，餐廳盡量選擇有良好信譽的供貨來源，台灣的有機驗證嚴謹值得信任，用餐的顧客也會因看到有機的食材而安心。
除了有機相關產業外，新北市也積極為賣相不佳的格外品尋找使用者，持續三年「惜食分享餐廳」計畫，串連40家餐廳以食物不浪費為出發點，媒合餐飲業者使用有機、友善「蔬果格外品」，從產地拯救原本可能會被浪費的蔬果。
農業局表示，餐桌上的用心都是為了守護環境的永續發展，若民眾對有機產業想更了解，歡迎報名29日有機青年論壇的國際研討會，透過民眾與公部門的合作與交流，帶領台灣的有機走向下一個里程碑，報名相關資訊請上活動網站https://toaf.kktix.cc/events/4thifoamasia查詢，或洽亞青有機論壇辦公室(02)2964-7950。
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