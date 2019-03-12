亞洲有機青年論壇26日登場 號召國際青年來台

2019-03-12 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



國際有機聯盟（簡稱IFOAM）亞洲分會（IFOAM Asia）舉辦的有機青年論壇將於本月26日至31日登場。新北市農業局表示，屆時將邀集國內外有機相關人士，藉由課程知識、經驗分享、實地參訪與彼此間的交流，共同檢視有機農業發展歷程，並探討未來走向。

農業局長期推動產地到餐桌的友善政策，要讓消費者能享用本地豐富的農產，同時積極為友善農產品尋找通路，鼓勵餐廳使用在地有機食材，支持友善生產，並提供消費者安心的外食環境。

有機食材從產地進到餐廳端，也有為消費者把關的有機餐廳認證系統，確保餐廳使用一定比例的有機生鮮及加工食材，以農糧署的「有機之心‧美食餐廳」為例，標章分成5個「心」等，「心」等愈高，採用的有機食材種類愈多，通過計畫審核後，將核發證書與標章掛牌，方便消費者看到標章，就知道該餐廳提供有機餐飲。

餐廳申請時須提供詳細進出貨資料，並註明供應商來源及食材製作的料理項目。新北市惜食分享餐廳「原粹蔬食作」同時也具有有機之心認證，創辦人柯詩語表示，挑選有機食材只能靠驗證，無法靠肉眼分辨，餐廳盡量選擇有良好信譽的供貨來源，台灣的有機驗證嚴謹值得信任，用餐的顧客也會因看到有機的食材而安心。

除了有機相關產業外，新北市也積極為賣相不佳的格外品尋找使用者，持續三年「惜食分享餐廳」計畫，串連40家餐廳以食物不浪費為出發點，媒合餐飲業者使用有機、友善「蔬果格外品」，從產地拯救原本可能會被浪費的蔬果。