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汐止咖啡進階班教杯測 風味輪品嚐變化

2019-03-12 20:28觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

新北市議員周雅玲開辦的咖啡課程好受歡迎，老師唐芯將杯測再進級，風味輪帶給同學們知...
新北市議員周雅玲開辦的咖啡課程好受歡迎，老師唐芯將杯測再進級，風味輪帶給同學們知道咖啡有很多不同的變化。 圖／觀天下有線電視提供
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新北市議員周雅玲開辦的咖啡課程好受歡迎，每個星期二固定在伯爵開課的進階班，今(12)日老師唐芯將杯測再進級，這次的風味輪帶學員如何分辨日曬、水洗、蜜處理的咖啡豆，也讓同學們知道咖啡有很多不同的變化。

教室裡一樣是靜悄悄，這次杯測準備了四種不同處理方式的咖啡豆，老師沖水、破渣後，接著交由學員們依序先聞香氣，當然，市議員學姊周雅玲也不能缺席，除了協助老師之外，也一同加入杯測行列，雖然，在上個階段有學了一次，但這次的風味輪不同，是要分辨日曬、水洗、蜜處理的咖啡豆，這中間還加入一個混豆，如何嚐風味，老師先示範一次，然後大家跟著做。

老師唐芯說，咖啡的領域是一個很深的學問，每天在教的風味輪，蜜處理、水洗、日曬這些都會教到，讓同學對咖啡這個領域都更清楚更明白，對咖啡更有興趣，也知道自己今天喝的是什麼咖啡。

市議員周雅玲表示，咖啡班的進階課程，老師將之前初階班的杯測又拿出來教導不同深層的認知，我想很多東西都是師父引進門修行在個人，candy老師真的很好，知無不言言無不盡的將自己所學都教給學員們，這次進階教的杯測過程當中，我們又可以學到日曬、水洗、蜜處理不同的風味，也讓同學們知道咖啡有很多不同的變化。

老師將自己所學，不吝嗇傳授給學員，進階課程今(12)日結業，除了學巧克力、烤布蕾等甜點，也讓大家學習到咖啡旳不同變化。

咖啡甜點
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