淡北道路北市幫出錢？ 交通局：看後續分配

2019-03-12 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市長柯文哲前天「柯侯會」對新北市長侯友宜釋出善意，表達願出資幫忙興建淡北道路，一反過去北市府擔心對境內交通造成衝擊的立場，外界也質疑柯撒幣、買塞車；對此，北市交通局今天指出，淡北道路明天於中央開環境影響評估審查會，若通過環評，北市府會針對民眾意見、經費分攤、車道配置等與新北市府協商。

北市交通局指出，新北市府主導建設的淡北道路，即「淡水河北側沿河平面道路工程（淡水河北側沿河快速道路第一期工程替代方案）」的環境影響評估報告書初稿，現於行政院環保署進行環評審查中，究竟能不能興建主要先看明天環評會議結果。

交通局科長張建華表示，淡北道路最初以平面方式和北市境內的大度路中央北路、大度路立德路兩易塞車路口交織，讓地方擔心對交通帶來衝擊，新北後續修正規劃，分別採地下與高架方式立體穿越兩路口，因此現階段北市府尚可接受此規劃，路口交通也能有所改善，但仍盼新北有更多鼓勵大眾運輸等配套。

張建華說，北市建議配套包含，有淡北道路分散車流後，新北應在捷運竹圍站周邊的台2（2乙）線等市區道路增設人行道、自行車道及公車專用道，方便民眾使用綠色運輸往返雙北；而封閉式的淡北道路兩端出入口必須有號誌管制車流進出，視車流狀況放行；另避免銜接北市大度路車道縮減，淡北道路設計上，接近北市的車道也應提早縮減為相同車道數，雙向兩車道。