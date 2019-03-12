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大屠殺能宣傳嗎？柯文哲對人道主義的輕佻

淡北道路北市幫出錢？ 交通局：看後續分配

2019-03-12 18:19聯合報 記者翁浩然╱即時報導

台北市長柯文哲前天「柯侯會」對新北市長侯友宜釋出善意，表達願出資幫忙興建淡北道路，一反過去北市府擔心對境內交通造成衝擊的立場，外界也質疑柯撒幣、買塞車；對此，北市交通局今天指出，淡北道路明天於中央開環境影響評估審查會，若通過環評，北市府會針對民眾意見、經費分攤、車道配置等與新北市府協商。

北市交通局指出，新北市府主導建設的淡北道路，即「淡水河北側沿河平面道路工程（淡水河北側沿河快速道路第一期工程替代方案）」的環境影響評估報告書初稿，現於行政院環保署進行環評審查中，究竟能不能興建主要先看明天環評會議結果。

交通局科長張建華表示，淡北道路最初以平面方式和北市境內的大度路中央北路、大度路立德路兩易塞車路口交織，讓地方擔心對交通帶來衝擊，新北後續修正規劃，分別採地下與高架方式立體穿越兩路口，因此現階段北市府尚可接受此規劃，路口交通也能有所改善，但仍盼新北有更多鼓勵大眾運輸等配套。

張建華說，北市建議配套包含，有淡北道路分散車流後，新北應在捷運竹圍站周邊的台2（2乙）線等市區道路增設人行道、自行車道及公車專用道，方便民眾使用綠色運輸往返雙北；而封閉式的淡北道路兩端出入口必須有號誌管制車流進出，視車流狀況放行；另避免銜接北市大度路車道縮減，淡北道路設計上，接近北市的車道也應提早縮減為相同車道數，雙向兩車道。

分攤經費方面，新北市府也表達將向內政部營建署申請生活圈道路交通系統建設計畫補助，後續視補助情形持續才與北市協調經費分攤事宜，若確定興建後，工程上，北市端若由北市府施作，相關交通維持計畫也將由北市府提出，否則仍由新北方提出、北市府審查。

台北市長柯文哲前天「柯侯會」對新北市長侯友宜釋出善意，表達願出資幫忙興建淡北道路...
台北市長柯文哲前天「柯侯會」對新北市長侯友宜釋出善意，表達願出資幫忙興建淡北道路。圖／新北市府提供
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