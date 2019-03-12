台北市海砂屋建物14案 藍議員質疑成公安隱憂

2019-03-12 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



文化大學大典館日前發生火災事故，引發各界關注對於校園既存違建的公安問題。台北市議員王浩調閱資料發現，全市公有建築則有10多處是列管在案的海砂屋，其中多數是醫院與行政機關，比例超過七成，成了公安一大隱憂。

對此，北市府建管處表示，目前市有建物經鑑定為海砂屋者，總計14案，各案建築物管理機關均有明確的處理計畫，每半年追蹤𢑥整更新，並送研考會列管。

王浩表示，根據建管處統計，北市公有建築屬於海砂屋者，總計14案，其中多數都是醫院、學校與行政機關，包括聯合醫院、信義區行政中心、中正區行政中心、西湖國小忠孝樓、大安高工厲學樓及南港高中科學大樓等。

王浩表示，其中像是信義區行政中心，早在2003年就被列為須拆除重建的海砂屋，但至今10多年過去卻還在使用，且要等到2021年才會拆遷。

王浩說，若是民間建物被鑑定為海砂屋，列管逾期未停用、拆除者，最高可開罰5千元至6萬元不等，北市目前列管的民間建物總計146棟，歷年裁罰案件累計達839件，平均每棟建物被罰5次以上，累計裁罰金額高達1024萬元。

王浩質疑，民間海砂屋罰成這樣子，但市有建物卻沒有比照相同標準辦理，甚至連罰則都沒有，也沒有公布訊息讓民眾知道，萬一公安出問題誰負責，難道要等意外事故發生後才積極作為嗎？