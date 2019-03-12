林口交流道南出匝道5月禁左轉 少10分鐘塞車時間

2019-03-12 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市、桃園市交通局今實地會勘後，決定合作共推5月起實施林口A南出匝道禁止左轉文化一路（公車除外）措施，原左轉往桃園龜山文化一路的車流，將改至文化二路口再行左轉，紓解林口文化一路跨越橋直行和進入北上匝道的車流。圖／新北市交通局提供 分享 facebook 林口交流道南下匝道入口附近，因路口尖峰時段車流量大，加上路寬不足，常有回堵及事故。新北市、桃園市交通局今實地會勘後，決定合作共推5月起實施林口A南出匝道禁止左轉文化一路（公車除外）措施，原左轉往桃園龜山文化一路的車流，將改至文化二路口再行左轉，紓解林口文化一路跨越橋直行和進入北上匝道的車流，預計會減少約5至10分鐘的塞車時間。

新北市長侯友宜與桃園市長鄭文燦上月12日在合作會議中達成共識，將改善林口交流道周邊交通壅塞問題。新北交通局長鍾鳴時與桃園交通局長劉慶豐12日邀集高公局、國道警察局、林口及龜山區公所、交通大隊會勘林口交流道，實地了解第一階段改善措施執行狀況。

林口A南出匝道的車流，約有五成是要左轉往桃園龜山文化一路，但跨越橋道路車容量不足，時常造成車流回堵，甚至影響林口文化一路直行及進入北上匝道的車流。新北交通局綜合規劃科長林昭賢表示，原本該路段在尖峰時刻，最長可能回堵到5、6百公尺，現在將車流分散後，屆時預計會減少約5至10分鐘的塞車時間，

鍾鳴時表示，林口交流道立體化改善工程受限地理位置、機場捷運與五楊高架墩柱位置等工程限制，尚無法執行，因此先調整交通號誌秒數，以及動線簡化等措施，交通號誌秒數調整後，將縮短車流進出交流道等候時間。