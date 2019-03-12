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超有趣幾米解謎遊戲！淡海輕軌1秒變「實境解謎」驚奇遊樂場

2019-03-12 16:31聯合新聞網 文／網路溫度計提供

相信不少人都趁著前陣子的櫻花季，搭乘淡海輕軌前往欣賞淡水盛開的櫻花美景，但有「玩」過淡海輕軌的人恐怕就沒幾個了！為了讓大家更瞭解淡海輕軌，從3月10日開始為期一個月，淡海輕軌將搖身一變成為實境解謎活動場地，網友只要下載「蹦世界」的免費APP，再從裡面點選「搭輕軌遊淡水跟著幾米去解謎」，就能夠一邊搭乘輕軌欣賞沿途美景，一邊與幾米為淡海輕軌設計的裝置藝術互動解謎，沉浸於充滿奇幻與童趣故事當中。以下就告訴你該如何展開這一場奇幻之旅吧！

「紅樹林站」出發！下載APP Let's go～

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首先搭乘捷運到「紅樹林站」，出捷運站後往左邊走就會看到淡海輕軌「紅樹林站」，接著準備好一日票券或是你的悠遊卡，沒有也沒關係，淡海輕軌每站都設有自動售票機。一切就從這裡開始吧！

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接著透過網址下載APP「蹦世界」，下載完畢之後打開程式在上方的搜尋欄，再次尋找「搭輕軌遊淡水跟著幾米去解謎」項目然後下載，點選開始之後就會跳出遊戲說明的頁面。玩家可以選擇一人遊玩或是與親朋好友共同組隊，有些關卡組隊的話會比較容易進行。確定以後系統會問你是否準備完畢，點選出發就會開始計時，破關時間將影響到最後的總成績，因此等都確定準備完畢後再點選出發。出發後故事就此展開，玩家將扮演一名拯救魔法大樹的小女孩，踏上淡海輕軌之旅尋找解救大樹的方法。

破關時間越短、使用提示次數越少越高分

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遊戲開始前也會有詳細的遊戲說明，包括計分規則等等，比較重要的是在進行關卡時下方會有三個按鈕，最左邊的是關卡提示，如果真的解不出來的話可以使用，但會因此被扣分；中間則是開啟AR功能，部分關卡需要透過與現場物件互動才能找出答案；最右邊的則是線索。關卡一共散落在六個車站，名稱都顯示在地圖上，只要搭到顯示的地點就會自動觸發任務，跳出關卡通知。

仔細看！有些題目的答案就藏在「淡海輕軌」中

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遊戲中主要透過淡海輕軌在站與站之間移動，基本上輕軌與捷運許多地方很像，像是車廂內同樣禁止飲食、飲水等等，不過在座位的部分因為輕軌屬於短程低運量的大眾運輸系統，因為不需要久站，座位的部分相對設計較少。

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與捷運最大不同之處是不管上下車，都要「按紐」才會開啟車門，因此到站後別傻傻的站在原地，抱怨門怎麼都不會打開！實境解謎的遊戲內容，也結合了許多與淡海輕軌特色有關的題目，例如淡海輕軌是全台灣第一座國車國造的車廂，供電方式與世界上大多數的輕軌系統一樣，利用頭上的集電弓接收電力等等。小編只能提示這麼多，剩下的就靠大家自己去動動腦吧！

跟著「幾米」解謎去～IG打卡超好拍

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透過實境解謎遊戲的過程，這些裝置藝術彷彿被賦予了生命一般，與每個到來的旅客展開一場對話。為了不錯過每一條重要線索，大家平常不曾留心駐足注意的周遭環境，每個人這時都不約而同停下腳步，細細觀察那些靜靜佇立於車站周圍的裝置藝術，端詳幾米藝術大師在車站間每個精心巧妙的安排。

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特別要說明的是，不同於大部分的裝置藝術都是禁止觸摸，幾米在創作的過程中特別提到，希望民眾可以多跟他們互動，當初設計理念是讓這些藝術品取代車站中的座椅，所以這些裝置藝術實際上就是一座座的街道家具，想要坐在上面休息一下是完全沒問題的

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過了淡水行政中心站後，會發現輕軌從高架開到了平面道路上，就和一般的車子一樣需要停等紅綠燈。每個車站的設計也都採用半開放式，除了沒有閘門之外，進、出站均需由民眾主動刷卡，這也算是淡海輕軌與捷運系統最大的不同點。

挑戰聰明排行榜！看看自己排在第幾名？

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最後解完所有的謎題以後，系統便會自動幫你結算成績，根據完成時間的長短，以及是否有使用提示等來決定分數高低，同時可以點進去排行榜中看看自己排在第幾名。對於有玩過密室逃脫的人會覺得偏簡單，但有幾關仍然需要仔細想一下才解的出答案，而沒玩過的人可能會覺得有點挑戰性，整體來說難度設計算是掌控的相當好，非常適合大人小孩一同組隊來挑戰！

喜歡實境解謎的朋友可要把握時間，搭上輕軌參加這場幾米的奇幻冒險旅程，讓自己來一趟久違的輕旅行，一邊沿途收集那些位於車站周遭的熱門IG打卡秘境吧！

淡海輕軌實境解謎遊戲【搭輕軌遊淡水 跟著幾米去解謎】即將於108年3月10日（週日）於「蹦世界」APP正式上架，屆時將開放免費下載遊玩，另外，108年3月10日（週日）至108年3月24日（週日），只要至淡海輕軌進行實境解謎遊戲，並於「我的新北市」FB粉絲團上傳指定照片，就有機會獲得豐富的淡海輕軌周邊商品！

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