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紓緩龜山交通 林口交流道南下文化一路5月起禁左轉

2019-03-12 15:45聯合報 記者林育瑩╱即時報導

國道一號林口路段位於北桃交界，近來產業投資帶動當地人口成長，往返車輛眾多，卻也導致國道一號林口交流道每日尖峰時間，塞車大排長龍回堵高速公路數公里。新北市與桃園市政府交通局今日召開改善會勘，初步達成「林口A交流道南匝道路口禁止左轉」，以及車道配置、指標牌、號誌調整等共識，5月1日起實施，紓解當地交通噩夢。

桃園市交通局長劉慶豐指出，國道一號林口交流道為桃園市龜山區、新北市林口區最重要聯外交通要道，由於早年兩地人口稀少，因而設計為鑽石型交流道，但龜山林口兩區因政策利多帶動下，工商產業相繼進駐，加上到台北市中心交通便捷，遷移至兩地人口直逼30萬人，卻造成林口交流道日益壅塞，讓行車民眾苦不堪言。

劉慶豐表示，車輛南下林口交流道A匝道後，首先會碰到林口、龜山文化一路口，左轉比例相對較高，連帶影響號誌及路口車輛停等時間，因此透過禁止左轉龜山文化一路的管制，並導引至文化二路口再行左轉，減輕文化一路與八德路口車流，不過為鼓勵搭乘大眾交通運輸，公車左轉的部分將不受影響。

劉慶豐提到，年初與高公局合作推動「林口B北出匝道右轉車道改善計畫」，由於車輛北上到林口交流道B匝道後，最先碰到忠義路與龜山一路口，不過右轉車比例較高，與林口A南出匝道左轉車比例較高情形不同，經桃園交通局取得當地代表、里長支持，將龜山永樂巷改為單行道，再拆除匝道出口旁的分隔島，增加右轉車道數，已有不錯的改善成效。

新北市交通局長鍾鳴時表示，林口A交流道南出匝道雖在新北境內，不過該出口5成車流都是左轉桃園龜山，為解決下匝道後與文化一路車流干擾，還有車道容量不足問題，經由跨局處協商，與桃園市府合力推動試辦禁止左轉文化一路措施，未來將觀察路口交通狀況，盼能解決林口與龜山地區交通夢魘。

桃園市政府交通局長劉慶豐（左）與新北市交通局長鍾鳴時（右）今日召開改善會勘，初步...
桃園市政府交通局長劉慶豐（左）與新北市交通局長鍾鳴時（右）今日召開改善會勘，初步達成「林口A交流道南匝道路口禁止左轉」，以及車道配置、指標牌、號誌調整等共識，5月1日起實施，紓解當地交通噩夢。 圖／桃園市政府提供
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