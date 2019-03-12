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14家企業率先參與防災 侯友宜表揚並期望持續推動

2019-03-12 15:40聯合報 記者袁志豪╱即時報導

新北市政府自去年起積極推動企業防災工作，市府及區公所分別與14間企業簽署防災合作備忘錄，協助企業提升自主防災能力，強化防災準備與應變能力，使企業面臨災害時，能藉由平時的預防作為，減輕災害造成的影響；市府也鼓勵企業參與鄰近社區防災活動，透過平時與社區的交流互動，建立防災合作的共識與默契。

新北市長侯友宜今天下午2時在市政府頒發感謝狀，表揚去年與市府合作推動防災工作的企業，包括三新奧特萊斯（三井Outlet）、南亞塑膠工業股份有限公司樹林廠及林口廠、新竹物流、台灣優衣庫（Uniqlo）、裕隆集團（裕隆建設） 、白金花園酒店、藍天電腦、宏正自動科技、中國砂輪企業、燿華電子、麗源建設、儷宴美食婚宴館永和館、威剛科技股份有限公司等十四間大型企業。

新北市消防局指出，企業透過提供災時運輸車輛、捐贈住宅用火災警報器供長者安裝、參與防災社區推動、共同辦理災害應變演練等多元方式，執行防災工作執行，並運用企業資源強化社區與防災單位防災能量。

新北市政府今年持續落實企業防災推動，與十四間合作企業保持防災合作外，並與更多企業接洽；去年底召開企業防災推動說明會，說明企業防災推動方式與效益，共計五十三間企業出席參與。

目前有多間企業表達高度參與意願，新北市府均分別拜訪商談後續合作，期望企業防災推動的成果，能帶動更多企業與市府進行防災合作，使企業、社區、市府共同建立堅強的防災網絡，讓新北市的防災韌性更為提升。

新北市政府自去年起積極推動企業防災工作，市府及區公所分別與14間企業簽署防災合作...
新北市政府自去年起積極推動企業防災工作，市府及區公所分別與14間企業簽署防災合作備忘錄，協助企業提升自主防災能力，強化防災準備與應變能力，侯友宜今天頒發感謝狀。記者袁志豪／翻攝
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新北市政府自去年起積極推動企業防災工作，市府及區公所分別與14間企業簽署防災合作...
新北市政府自去年起積極推動企業防災工作，市府及區公所分別與14間企業簽署防災合作備忘錄，協助企業提升自主防災能力，強化防災準備與應變能力，侯友宜今天頒發感謝狀。記者袁志豪／翻攝
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新北市政府自去年起積極推動企業防災工作，市府及區公所分別與14間企業簽署防災合作備忘錄，協助企業提升自主防災能力，強化防災準備與應變能力，侯友宜今天頒發感謝狀。記者袁志豪／翻攝
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新北市政府自去年起積極推動企業防災工作，市府及區公所分別與14間企業簽署防災合作備忘錄，協助企業提升自主防災能力，強化防災準備與應變能力，侯友宜今天頒發感謝狀。記者袁志豪／翻攝
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新北市政府自去年起積極推動企業防災工作，市府及區公所分別與14間企業簽署防災合作備忘錄，協助企業提升自主防災能力，強化防災準備與應變能力，侯友宜今天頒發感謝狀。記者袁志豪／翻攝
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