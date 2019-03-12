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萬金杜鵑花年產值4千萬元 侯友宜：將打造花海地景

2019-03-12 14:17聯合報 記者游明煌╱即時報導

新北市長侯友宜今天指出，萬金地區為全台最大的杜鵑花苗產地，年產量約300萬株，全台道路、建築及綠美化工程所使用的杜鵑花苗8成皆由此供應，產值逾4千萬元，將打造杜鵑花鄉，讓民眾四季在萬金地區都能欣賞杜鵑花開，結合「青春山海線」，提升萬金杜鵑花卉產業的附加價值，增加萬金地區觀光旅遊豐富性及民眾收益。

新北市今年推動「新北稼日蒔光」計畫，打造、推廣具有特色的自然及農業地景，用官能感受創造農業新體驗。今天植樹節，侯友宜與金山地區農會、學校師生及在地民眾共300多人在金山區運動休閒廣場，一同種下5,000棵各式品種的杜鵑，讓民眾四季都能欣賞杜鵑花開的嬌態。

侯友宜表示，萬金地區為全台最大的杜鵑花苗產地，年產量約300萬株，全台道路、建築及綠美化工程所使用的杜鵑花苗8成皆由此供應，產值逾4千萬元，且栽培品種眾多，四季都有杜鵑花可欣賞。今天的活動只是一個開端，日後將與當地杜鵑苗圃花農合作，在萬金地區廣植杜鵑，打造杜鵑花海地景，增加新的地方特色與旅遊景點，讓民眾四季在萬金地區都能欣賞杜鵑花開。此外，更會結合「青春山海線」，提升萬金杜鵑花卉產業的附加價值，增加萬金地區觀光旅遊豐富性及民眾收益。

農業局指出，新北市為響應「國際森林日」並配合聯合國委託「種樹救地球基金會」執行全球1兆棵樹植樹行動，透過公有造林計畫、民眾自主造林、海岸造林、公私合作造林等方式，已讓森林覆蓋率高達76%，為六都第一，林地增加面積更是全國第一，成果資料也登錄於基金會官網，成為台灣第一個響應該計畫的政府機關。

新北市長侯友宜今天與金山地區農會、學校師生及在地民眾共300多人在金山區運動休閒...
新北市長侯友宜今天與金山地區農會、學校師生及在地民眾共300多人在金山區運動休閒廣場，一同種下5,000棵各式品種的杜鵑。記者游明煌／攝影
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新北市長侯友宜今天與金山地區農會、學校師生及在地民眾共300多人在金山區運動休閒...
新北市長侯友宜今天與金山地區農會、學校師生及在地民眾共300多人在金山區運動休閒廣場，一同種下5,000棵各式品種的杜鵑。記者游明煌／攝影
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新北市長侯友宜今天指出，萬金地區為全台最大的杜鵑花苗產地，年產量約300萬株，全...
新北市長侯友宜今天指出，萬金地區為全台最大的杜鵑花苗產地，年產量約300萬株，全台道路、建築及綠美化工程所使用的杜鵑花苗8成皆由此供應，產值逾4千萬元，將打造杜鵑花鄉。記者游明煌／攝影
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