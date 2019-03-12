金山溫泉大改造 前瞻計畫「城鎮之心」將投注7.9億

2019-03-12 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市金山區是全台知名溫泉景點，新北市府爭取中央前瞻計畫「城鎮之心」，預算包含周邊其他前瞻計畫在內，中央共挹注7.9億，市長侯友宜今天前往「城鎮之心」預定地中山溫泉公園聽取簡報。中山溫泉公園未來將興建泡腳池，結合現有金包里公共浴室，改造整體公園景觀，同時拆除公園內老舊建物活動中心與中山堂，他呼籲中央地方合作，加速工程進度。

「城鎮之心」一、二期工程總經費約2.9億，此外，周邊金包里溪水質改善計畫以及金山立體停車場統包工程也有納入前瞻計畫，工程總經費約5億元。第一期將整理水尾舊港周邊環境、員潭溪水岸及自行車道，並且活化大鵬停車場。

侯友宜表示，金山區是新北重要的觀光旅遊據點，每年約有280萬遊客數，希望能中央地方攜手合作儘速完成建設，藉此打造優質的居住及旅遊環境，作為地方產銷及創生發展基地的後盾。

結束視察行程後，侯友宜也參與金山區清泉里的老人共餐活動，清泉里在里辦公處、清泉社區發展協會及志工夥伴的共同努力下，運用各種獎金、樂捐、贊助等經費，已經穩定辦理近5年老人共餐，食材來自里民共同維護的開心農場，強調友善耕作。侯友宜也盛讚陳麗蘭里長讓營養健康看的到也吃的到。