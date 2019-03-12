萬金石馬拉松17日登場 交通管制路段、時段看過來

2019-03-12 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市萬金石馬拉松17日登場，預計有1萬2000人會從萬里區沿著北海岸台2線跑。新北市政府為提升賽事品質，並保護選手安全，競賽當天將進行交通管制。

其中，萬里區至石門區的台2線賽道的交通管制，自3月17日凌晨2時到下午2時單線雙向通行，磺清大橋周邊進行雙向封閉管制，另外，野柳港周邊上午6時到8時30分全線進行雙向封閉管制。屆時，各重要交叉路口將由員警實施交通管制，相關車道調撥及道路封閉將視比賽情況儘早解除。

新北市交通局表示，請駕駛人該時段儘量避開此路段，如須行經活動管制區域減速慢行，依指示牌面及活動單位所設引導牌面行駛，遵守管制人員指引以確保行車安全，並請注意沿線資訊可變標誌，隨時收聽警察廣播電台，以掌握最新交通訊息。

交通局指出，當日有需要搭乘公車行經活動管制路段的乘客，公車於原站牌臨近中央分隔島處設置臨時站牌候車，仍維持載客服務，提醒用路人注意前方公車動態，以維行車安全。