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萬金石馬拉松17日登場 交通管制路段、時段看過來

2019-03-12 11:55聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市萬金石馬拉松17日登場，預計有1萬2000人會從萬里區沿著北海岸台2線跑。新北市政府為提升賽事品質，並保護選手安全，競賽當天將進行交通管制。

其中，萬里區至石門區的台2線賽道的交通管制，自3月17日凌晨2時到下午2時單線雙向通行，磺清大橋周邊進行雙向封閉管制，另外，野柳港周邊上午6時到8時30分全線進行雙向封閉管制。屆時，各重要交叉路口將由員警實施交通管制，相關車道調撥及道路封閉將視比賽情況儘早解除。

新北市交通局表示，請駕駛人該時段儘量避開此路段，如須行經活動管制區域減速慢行，依指示牌面及活動單位所設引導牌面行駛，遵守管制人員指引以確保行車安全，並請注意沿線資訊可變標誌，隨時收聽警察廣播電台，以掌握最新交通訊息。

交通局指出，當日有需要搭乘公車行經活動管制路段的乘客，公車於原站牌臨近中央分隔島處設置臨時站牌候車，仍維持載客服務，提醒用路人注意前方公車動態，以維行車安全。

另外，交通局提醒，往龜吼港區及野柳地質公園方向的公車路線只能行駛到玉田路口及野柳派出所前，若民眾還有關於活動當日交通管制範圍公車搭乘問題，可詳洽淡水客運淡水站（02）26213340、基隆客運金山站（02）24982155或國光客運08-00010138詢問。

新北市萬金石馬拉松17日登場，為了提升賽事品質，競賽當天將進行交通管制，新北市交...
新北市萬金石馬拉松17日登場，為了提升賽事品質，競賽當天將進行交通管制，新北市交通局提醒，用路人避開活動路段，行經活動路段減速慢行注意安全。圖／新北市交通局提供
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