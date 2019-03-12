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願當新北消防弟兄後盾 企業、民眾捐贈救護車衣物裝備

2019-03-12 11:26聯合報 記者袁志豪╱即時報導

中悅建設總經理施文崇、鄧瓊瑜女士、陳昌雄先生及夫人陳林京女士感念新北市為全台居住人口最多的直轄市，幅員廣闊，執行救災救護的人力及裝備需求甚鉅；四人今天捐贈救災救護車輛或裝備給新北市消防局，由副市長謝政達、消防局長黃德清代表受贈，感謝四人慈善義行，成為消防弟兄堅強後盾。

中悅建設開發股份有限公司及晃茂營造股份有限公司代表總經理施文崇、鄧瓊瑜女士、陳昌雄先生及夫人陳林京女士今天上午10時許前往新北市政府，由副市長謝政達、消防局長黃德清代表出面，義消與消防人員則參與見證，四人分別捐贈救護車、心肺復甦機、救護勤務外套。

新北市消防局指出， 施文崇在得知消防局救護案件數位居全國之冠，為有效提升救護人員出勤時安全，捐贈每件要價4千元的具高反光係數設計，且衣身可抗血液病毒滲透功能之救護勤務外套共467件（約3百萬元），給消防局第二救災救護大隊及第三救災救護大隊，期能避免救護人員於執行勤務時發生危害。

施文崇指出 ，四年前高雄氣爆意外，中悦建設機構立即投入公益關懷，捐贈價值近千萬元的水箱消防車給高雄市消防局，中悦建設秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，這次透過李坤城議員的協助，持續關懷社會，希望能為新北市消防同仁盡一分心力。

陳昌雄先生及夫人陳林京育有四名子女，家族經營紡織事業有成，抱持著造福鄉梓精神，見樹林消防分隊救護車有汰舊換新需求，捐贈要價近300萬元的救護車，期望能救助更多危難中的市民，提升樹林區救護效能，為社會盡一份心力。

鄧瓊瑜女士從小在雙親熱心公益，行善不落人後的慈悲心下耳濡目染，考量救護人員執行救護勤務，遇有到院前心肺功能停止患者，倘能藉由自動心肺復甦機進行長時間規律而有效的機器CPR按壓，來取代人力手動CPR按壓，可使救護人員得有更充裕時間施做其他急救處置；以先父鄧昌華先生及姊姊鄧婉瑜名義，捐贈清水分隊及土城分隊要價80萬元的自動心肺復甦機各一台。

謝政達表示，市民及企業付出一己之力，奉獻義行善舉，是對市府施政最大的支持及肯定，消防局同仁必定會愛物惜物，善用受贈的救災救護車輛裝備，給予市民更高品質的生命財產保障，增加患者搶救成功機率，力求達成安全、安心及安居新北市的目標。

中悅建設開發股份有限公司及晃茂營造股份有限公司代表總經理施文崇，捐贈每件要價4千...
中悅建設開發股份有限公司及晃茂營造股份有限公司代表總經理施文崇，捐贈每件要價4千元的具高反光係數設計，且衣身可抗血液病毒滲透功能之救護勤務外套共467件（約3百萬元）。記者袁志豪／翻攝
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鄧瓊瑜女士以先父鄧昌華先生及姊姊鄧婉瑜名義，捐贈清水分隊及土城分隊要價80萬元的...
鄧瓊瑜女士以先父鄧昌華先生及姊姊鄧婉瑜名義，捐贈清水分隊及土城分隊要價80萬元的自動心肺復甦機各一台。記者袁志豪／翻攝
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陳昌雄先生及夫人陳林京捐贈要價近300萬元的救護車
陳昌雄先生及夫人陳林京捐贈要價近300萬元的救護車
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救護車患者
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