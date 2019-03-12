胡木源連升二級任國安局副局長 侯友宜：警界第一人

新北市警察局長陳檡文宣誓就職。 記者袁志豪／攝影 分享 facebook

新北市、基隆市新舊任警察局長昨天交接。

陳檡文接掌新北警局

新北市長侯友宜主持布達典禮，警政署副署長蔡蒼柏擔任監交人。侯肯定卸任局長胡木源任內表現，恭喜胡連升二級任國安局副局長，成警界史上第一人；他也期勉新任局長陳檡文繼續努力，為新北市民打造更安居樂業的環境。

對於這段時間警察人事捕風捉影，侯友宜特別澄清從來就沒有3個名單，他說自己從最基層刑警當到警政署長，完全尊重警政署長人事制度；中央跟地方最重要的治安捍衛者是警察，任何人、任何政治都不該破壞警政人事制度。

侯友宜說，胡木源任職3年多，肩負全台城鄉差距最複雜、治安問題最多的新北市，戮力從公，獲得中央高度肯定。陳檡文則從最基層派出所巡官做起，經驗、學識都相當豐富，他相信陳檡文可以勝任所有挑戰。

侯友宜也拜託新北市議員讓警察行政中立，不分彼此挺警察，讓警察腰桿挺直，捍衛社會治安。 基隆市警察局長詹永茂（右）上任。 記者賴郁薇／翻攝 分享 facebook

詹永茂任基隆警局長

基隆市警察局新卸任局長昨舉行交接典禮，主持監交的警政署副署長劉柏良肯定新任局長詹永茂工作資歷完整，期許能持續推展當前警局重點要務。

基隆市警察局前局長黃明昭陞任內政部警政署代理刑事局長後，懸缺暫由副局長黃勝智代理，新任局長詹永茂昨才正式接任。昨在基隆市副市長林永發主持、劉柏良監交下完成宣誓、交接儀式。

「基隆市一、二、三、四分局轄區，我都待過。」詹永茂說，他警大畢業後就陸續服務七堵、中山、忠二路、東光派出所等單位，基本轄區特性都能掌握，上任後將趕緊熟悉相關工作。