親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

胡木源連升二級任國安局副局長 侯友宜：警界第一人

2019-03-12 00:47聯合報 記者袁志豪賴郁薇／新北報導

新北市警察局長陳檡文宣誓就職。 記者袁志豪／攝影
新北市警察局長陳檡文宣誓就職。 記者袁志豪／攝影
分享

新北市、基隆市新舊任警察局長昨天交接。

陳檡文接掌新北警局

新北市長侯友宜主持布達典禮，警政署副署長蔡蒼柏擔任監交人。侯肯定卸任局長胡木源任內表現，恭喜胡連升二級任國安局副局長，成警界史上第一人；他也期勉新任局長陳檡文繼續努力，為新北市民打造更安居樂業的環境。

對於這段時間警察人事捕風捉影，侯友宜特別澄清從來就沒有3個名單，他說自己從最基層刑警當到警政署長，完全尊重警政署長人事制度；中央跟地方最重要的治安捍衛者是警察，任何人、任何政治都不該破壞警政人事制度。

侯友宜說，胡木源任職3年多，肩負全台城鄉差距最複雜、治安問題最多的新北市，戮力從公，獲得中央高度肯定。陳檡文則從最基層派出所巡官做起，經驗、學識都相當豐富，他相信陳檡文可以勝任所有挑戰。

侯友宜也拜託新北市議員讓警察行政中立，不分彼此挺警察，讓警察腰桿挺直，捍衛社會治安。

基隆市警察局長詹永茂（右）上任。 記者賴郁薇／翻攝
基隆市警察局長詹永茂（右）上任。 記者賴郁薇／翻攝
分享

詹永茂任基隆警局長

基隆市警察局新卸任局長昨舉行交接典禮，主持監交的警政署副署長劉柏良肯定新任局長詹永茂工作資歷完整，期許能持續推展當前警局重點要務。

基隆市警察局前局長黃明昭陞任內政部警政署代理刑事局長後，懸缺暫由副局長黃勝智代理，新任局長詹永茂昨才正式接任。昨在基隆市副市長林永發主持、劉柏良監交下完成宣誓、交接儀式。

「基隆市一、二、三、四分局轄區，我都待過。」詹永茂說，他警大畢業後就陸續服務七堵、中山、忠二路、東光派出所等單位，基本轄區特性都能掌握，上任後將趕緊熟悉相關工作。

警察基隆國安局
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

北市基隆路地下道 下班尖峰即日起管制

2019-03-11 23:38

大數據為食安把關 「大師兄」複查有缺失…罰6萬

2019-03-12 00:52

初選民調不改 金介壽將自行參選

2019-03-12 00:02

2020立委選舉／藍營新北9、11選區 初選公告

2019-03-11 23:57

興德國小退休教職員 退而不休續助校務發展

2019-03-11 23:48

雙子星案流程卡關 議員質疑北市府護航

2019-03-11 23:41

四腳亭車站改善出入 年底電梯要發包

2019-03-11 20:24

十八王公廟土石壓攤商 石門區公所評估復建

2019-03-11 20:23

汐止拆房磚塊堵水溝 市議員限兩天暢通

2019-03-11 20:21

汐止河濱綠地無下文 里長批浪費盼早規劃

2019-03-11 20:21

淡水機車地下道太危險 立委要求改善

2019-03-11 20:20

「柯侯會」要建淡北快速道路 她酸：台北市花錢買塞車

2019-03-11 19:47

板橋大觀社區將拆遷 自救會闖退輔會噴漆抗議

2019-03-11 18:01

大觀自救會突襲退輔會 噴漆反迫遷

2019-03-11 15:57

苗博雅批雙子星案未遵守流程 北市：依規定辦理

2019-03-11 13:50

2020立委國民黨內初選 新北首波公告永和、新店

2019-03-11 11:27

車牌辨識未定檢即可告發 空品區二行程機車小心別受罰

2019-03-11 07:32

北市局處首長來拜會 24名議員：僅個位數

2019-03-11 00:33

新北童軍志工 服務時數捐給長輩

2019-03-11 00:28

動保委外人員測訓 未過要補考

2019-03-11 00:16

北捷未來施工模式 將讓民眾選擇

2019-03-10 23:35

捷運夜間施工 議員：工資貴成本增

2019-03-10 23:31

浪漫海芋 見證聯合婚禮

2019-03-10 23:24

啟用不到2個月 健康公宅就漏水 現又傳落地窗破裂

2019-03-10 23:16

星期人物／法律助基層 徐立信拚到議員

2019-03-10 23:14

台北健康公宅落成1年 5樓露台落地窗突然破裂

2019-03-10 21:28

「你是我的眼」真實上演 60對新人聯合婚禮催淚情節

2019-03-10 20:29

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

拜拜要預約！全國廟宇最多雲林縣 只有這村沒有廟

2019-03-11 07:32

彰縣1、2月固定桿取締交通違規 今年竟以倍數暴增

2019-03-11 19:48

「柯侯會」要建淡北快速道路 她酸：台北市花錢買塞車

2019-03-11 19:47

影／5千萬竹東台泥舊廠特色公園開工 9月可使用

2019-03-11 13:12

影／種植密度全台第一 嘉義瑞里紫藤花3月中下旬最美

2019-03-11 10:19

中市議員批林佳龍山手線騙票 盧秀燕：錢出一半市民難接受

2019-03-11 16:30

苗縣立委選舉藍軍幾成定局 陳超明、徐志榮選連任

2019-03-11 17:54

屏東最大就業博覽會來了 藥師月薪上看6.5萬元

2019-03-11 14:13

宜蘭鐵路高架化協調5項重大決議 終於跨出一大步

2019-03-11 14:49

王浩宇要用筆桿抗中護台制北韓 網友：笑死人

2019-03-11 19:17

淡水機車地下道太危險 立委要求改善

2019-03-11 20:20

車牌辨識未定檢即可告發 空品區二行程機車小心別受罰

2019-03-11 07:32

國民黨桃園立委選戰開打 第三、五選區初選啟動

2019-03-11 16:16

板橋大觀社區將拆遷 自救會闖退輔會噴漆抗議

2019-03-11 18:01

宜蘭土地銀行人行道塌陷 網友：金庫出入口？

2019-03-11 16:10

台南市正統鹿耳門聖母廟 將斥資億元新建巨型牌樓

2019-03-11 11:49

影／照顧者壓力大 他買2遊覽車改成卡拉OK助紓壓

2019-03-11 21:57

影／吃同食物校長老師沒事 豐原高中學生疑染諾羅

2019-03-11 10:04

2020立委國民黨內初選 新北首波公告永和、新店

2019-03-11 11:27

醫師畫家躲過空難開始畫佛像 現場揮毫畫韓國瑜超像

2019-03-11 14:33

西屯議員們請命 盧秀燕：任內動工打通市政路寬60米

2019-03-11 15:45

大觀自救會突襲退輔會 噴漆反迫遷

2019-03-11 15:57

台中市兩里長出缺 4月底及5月初補選

2019-03-11 16:51

影／嘉義甜椒外銷 嘉義農民：政府應打開日本市場

2019-03-11 16:30

台東建築師林坤層愛鷹失蹤 網軍大神展威1天尋回

2019-03-11 22:35

拜拜要預約！ 雲林縣這村200年來沒有廟

2019-03-11 14:22

雙十公車將上路 大台中交通大降價

2019-03-11 19:16

竹市以綠林、草皮取代水泥廣場 打造「步行城市」

2019-03-11 14:12

國民黨台中市黨部顏文正接主委 公告黨內立委初選事項

2019-03-11 11:23

影／叫賣餅乾想要有個家 「小愉兒」家園今天動土

2019-03-11 14:17

幼童下田插秧腳「好冰」 體驗盤中飧粒粒皆辛苦

2019-03-11 12:37

影／卡關3年陽大護理之家幸福開張 空間寬敞比照五星飯店

2019-03-11 17:33

屏東喜事連連 潘孟安：珍奶、鹹鴨蛋進軍日本

2019-03-11 17:07

基隆港今天有老鷹 還有信天翁

2019-03-11 23:34

威士特丹號郵輪首航花蓮 原民歌舞熱情迎賓

2019-03-11 09:31

綠批雙十公車兌現遙遙無期 盧秀燕：預算足讓業者信任

2019-03-11 21:24

苗博雅批雙子星案未遵守流程 北市：依規定辦理

2019-03-11 13:50

高市客庄留美人才甄選開跑 獎助50萬培力創業

2019-03-11 12:17

豐原高商男排6連冠議員臉書分享 魯肉飯店馬上優惠學生

2019-03-11 21:24

確保營運安全 高捷將啟動重置設備計畫

2019-03-11 11:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top