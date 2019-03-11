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永和立委初選 金介壽嗆制度不改將自行參選

2019-03-11 20:51聯合報 記者祁容玉╱即時報導

國民黨新北市黨部今天公告第一梯次開放的新北市第9選區（永和、中和秀安17里）、以及第11選區（新店、深坑、石碇、烏來、坪林）立委提名作業時程，9選區目前有3人表態，針對初選方式，現任立委林德福表示尊重協商結果，新人李旨揚傾向採全民調，前議員金介壽則認為9選區跨越2個行政區，民調範圍應更精準切割，若民調作業方式不改革，恐淪於黑箱作業，他將自行參選。

國民黨此次立委初選方式有2種，分別是全民調、或3成黨員投票加7成民調的「三七制」。林德福面對競爭者挑戰，強調一切尊重制度，初選不是他一個人能決定的事情，協商結果不論是全民調、或者三七制，只要達成共識，他都可以接受。

前主席洪秀柱辦公室機要秘書李旨揚主打青年參政訴求，他也表示全民調或三七制在地方選舉初選上都能接受，但他個人傾向支持全民調，畢竟全民調符合趨勢，國民黨也需要更貼近民意。

前議員金介壽則強調，立委初選應比照總統採「三七制」，並指出9選區還包含中和秀安區17里，過去民調初選是以中和全區調查後，再採計5分之1，導致非選區的選民有機會影響初選結果，會產生誤差，他認為民調區域應精準切割，否則恐怕淪於黑箱作業。

「這個制度一定要改，不然我就不參加初選。」金介壽說，他強烈要求改善初選民調作業，也要求要有公開辯論並交查詰問，若制度無法改革，他連領表都不會領，將自行參選。

新北市立委第9選區（永和、中和秀安17里）目前國民黨有3人表態，針對初選方式，，...
新北市立委第9選區（永和、中和秀安17里）目前國民黨有3人表態，針對初選方式，，新人李旨揚傾向採全民調，圖／本報資料照片
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新北市立委第9選區（永和、中和秀安17里）目前國民黨有3人表態，針對初選方式，現...
新北市立委第9選區（永和、中和秀安17里）目前國民黨有3人表態，針對初選方式，現任立委林德福表示尊重協商結果。圖／本報資料照片
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新北市立委第9選區（永和、中和秀安17里）目前國民黨有3人表態，針對初選方式，前...
新北市立委第9選區（永和、中和秀安17里）目前國民黨有3人表態，針對初選方式，前議員金介壽指出，若民調作業方式不改革，恐淪於黑箱作業，他將自行參選。圖／本報資料照片
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民調金介壽
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