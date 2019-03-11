「柯侯會」要建淡北快速道路 她酸：台北市花錢買塞車

2019-03-11 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



「柯侯會」針對淡北快速道路、雙北垃圾袋、聯合醫院、防毒等四大議題達成共識。圖為關渡大橋。 圖／新北市交通局提供 分享 facebook 「柯侯會」今登場，台北市長柯文哲和新北市長侯友宜兩人會面約25分鐘，雙方針對淡北快速道路、雙北垃圾袋、聯合醫院、防毒等四大議題達成共識。對於淡北快速道路，柯文哲強調，專業問題專業解決，工程費的部分不要太計較，工程做好就好；侯友宜則是數度對柯表達「感謝」，還說柯市長的態度「很棒」。

不過儘管柯文哲對於淡北快速道路「沒意見」，時代力量台北市議員黃郁芬今卻在臉書上直言「台北市是花錢買塞車炸彈」。

黃郁芬說，過去從郝龍斌時代開始，北市交通局在此案的態度上皆較為保留，因為造價近五十億的淡北道路，不但帶來生態衝擊，並可能增加私人運具的使用，不利大眾交通的推廣；更重要的是，淡北道路將帶來塞車點的轉移，將車流從淡水轉移到北投地區，造成台北市區的塞車。若是淡海新市鎮湧入更多人口，交通狀況更難以想像。淡北道路不但無法從根本解決問題，對台北市更是百害無一利。

黃郁芬說，淡北道路案於2013年環評經訴訟被撤銷，如今再次進入二階環評。環評程序都還沒走完，柯市長就對媒體放話說台北會出錢。令人不禁要質疑，為何經過一席談話之後，原本充滿爭議的淡北道路一案，可以得到市長慷慨的口頭買單？

黃郁芬強調，就算台北市要支持，也應該拿出能有信服力的資料來說服人民。公共政策應該依據可靠實證的研究做為基礎，才能做出對市民最有利的決策。呼籲北市府針對淡北道路，應說清楚台北市的交通衝擊影響評估報告在哪裡？如果沒有審慎、科學的評估作為基礎，請問政策轉彎的依據是什麼？