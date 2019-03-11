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十八王公廟土石壓攤商 石門區公所評估復建

2019-03-11 20:23觀天下 記者廖品涵／石門報導

石門區十八王公廟山壁傳出土石滑落，一對正在做生意的攤商夫婦被壓中，區公所也隨即進...
石門區十八王公廟山壁傳出土石滑落，一對正在做生意的攤商夫婦被壓中，區公所也隨即進場搶災，評估做復建工程。 圖／紅樹林有線電視提供
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連日下雨讓土石鬆動滑落，昨(10)日石門區十八王公廟山壁傳出土石滑落的災情，山壁下方正好一對正在做生意的攤商夫婦被壓中，所幸在消防隊第一時間趕往現場搶救，區公所也隨即進場搶災，後續也將釐清土地權責，評估做復建工程。

新北市消防局第六大隊副大隊長林至品指出，昨天上午11點半，消防隊接獲通報，十八王公廟旁山壁有崩塌情形，立即趕往現場，而其中有兩位攤商被滑落土石壓中，一位自行脫困，另一位則是大腿被壓住動彈不得，所幸在第一時間現場搶救，終於救出該名攤商，雙腳受到輕傷並送往淡水馬偕醫院救治。

滑落的土石就位在十八王公廟旁，攤商區位的正上方，崩塌土石壓垮原本的圍籬與擋土牆，而攤位就在圍籬的前方，因此災害發生的當下正在做生意的攤商也被壓個正著，攤商搶救出礫石堆後，區公所也趕緊通報廠商進駐搶災。

石門區長林俊宏表示，在消防隊救出受困攤商後，隨即聯繫開口廠商昱與清潔隊進場處理現場的礫石、土堆及垃圾清掃，而目前則是已經擺放紐澤西護欄與封鎖線，避免民眾進入坍方危險區域，而未來也將盡快釐清該筆土地的所有權責單位，並請技師前來評估山坡土石狀況，要為這片滑落的山壁做復建措施以及相對應的水保工作。

石門崩塌
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