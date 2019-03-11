親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

涉性招待醜聞拖累BIGBANG 勝利自請退出演藝圈！

誰拖累雙子星案？ 高嘉瑜指南海集團和北市捷運局

2019-03-11 16:42中央社 台北11日電

台北雙子星聯合開發案。 圖／聯合報系資料照片
台北雙子星聯合開發案。 圖／聯合報系資料照片
分享
台北市長柯文哲日前批雙子星案進度遲滯是被經濟部投審會卡住，投審會則說依法速處。民進黨籍台北市議員高嘉瑜則直指，拖累簽約進度的其實是南海集團和台北市捷運局。

高達新台幣600億元的台北雙子星開發案，歷經6次招標，去年底確定由香港商南海發展集團獲得最優申請人資格。柯文哲9日表示，雙子星案進度遲滯，是因投審會遲遲無法確定得標廠商南海集團是否為中資，各單位開始行文「會陸委會、會外交部，我每次都說是千百會」。

對此，投審會後來也回應說，已依法定程序積極處理此案。

高嘉瑜昨晚深夜在臉書發文表示，雙子星案到底誰在拖，認為柯文哲日前砲轟投審會審查進度緩慢，但她認為拖累雙子星簽約進度的其實是南海集團和捷運局。

她表示，南海集團在去年12月27日得標，依法要經投審會同意後組成新專案公司並準備新台幣19.4億元的履約保證金，才能和捷運局簽約，結果南海卻拖了1個月，才在今年1月底送審。

由於今年2月初適逢農曆春節假期，高嘉瑜說，投審會迅速要求南海集團針對股東背景和股權資料進行補件，但南海直到3月4日才備齊資料，柯文哲應該先問南海集團為何要拖延時間送審和備資料。

高嘉瑜還提到，此案除了投審會尚未審查通過外，南海集團的19.4億元保證金和647億元開發金都要找公股銀行商借，但銀行業者有鑒於慶富案而興趣缺缺，誰敢借錢給財務負債比高達5.5倍且以超出底價300億元得標雙子星案的南海集團。

她直指，捷運局原訂要在3月底簽約，且依法應於3月1日通知南海集團要依審定條件於書面通知送達日起30內簽約，但捷運局卻遲遲不發出審定條件通知書，又是在等什麼。

高嘉瑜建議，柯文哲應多點耐心，因為投審會若通過南海投資案，中央勢必要背負放水中資、國安個資外洩的質疑；但若駁回此案，又會被按上「卡柯」罵名，既然都要被罵，何不秉持柯文哲常說的「政治其實很簡單，只有三件事：對的事情做，不對的事情不要做，認真做」即可。

南海柯文哲捷運
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

2020立委國民黨內初選 新北首波公告永和、新店

2019-03-11 11:27

車牌辨識未定檢即可告發 空品區二行程機車小心別受罰

2019-03-11 07:32

北市局處首長來拜會 24名議員：僅個位數

2019-03-11 00:33

新北童軍志工 服務時數捐給長輩

2019-03-11 00:28

動保委外人員測訓 未過要補考

2019-03-11 00:16

北捷未來施工模式 將讓民眾選擇

2019-03-10 23:35

捷運夜間施工 議員：工資貴成本增

2019-03-10 23:31

浪漫海芋 見證聯合婚禮

2019-03-10 23:24

啟用不到2個月 健康公宅就漏水 現又傳落地窗破裂

2019-03-10 23:16

星期人物／法律助基層 徐立信拚到議員

2019-03-10 23:14

浪漫海芋配佳偶 聯合婚禮見證幸福

2019-03-10 22:11

台北健康公宅落成1年 5樓露台落地窗突然破裂

2019-03-10 21:28

「你是我的眼」真實上演 60對新人聯合婚禮催淚情節

2019-03-10 20:29

和青年對話 立委李俊俋策畫「辣雞湯系列講座」

2019-03-10 17:50

台北市聯合婚禮 「假人挑戰」讓幸福變永恆

2019-03-10 16:07

三峽-北市信義區跳蛙公車明首開 比939快20分鐘

2019-03-10 12:47

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

罕見！大甲媽進入營區遶境祈福 旅長親自接轎

2019-03-10 20:01

潘恒旭與網友掀筆戰 韓國瑜說話了

2019-03-10 20:07

感謝韓國瑜口誤 高雄白玉苦瓜首度外銷海外華人圈

2019-03-10 20:21

拜拜要預約！全國廟宇最多雲林縣 只有這村沒有廟

2019-03-11 07:32

影／她爆基隆議員有「小金庫」 提案自宮連署成案

2019-03-10 21:35

「ET外星人」草音雨中登場 韓國瑜李佳芬穿雨衣當觀眾

2019-03-10 20:52

影／種植密度全台第一 嘉義瑞里紫藤花3月中下旬最美

2019-03-11 10:19

廈銀馬拉松金門雨中開跑 選手亂丟雨衣挨譙

2019-03-10 17:51

影／5千萬竹東台泥舊廠特色公園開工 9月可使用

2019-03-11 13:12

誰小時候有總統夢？ 韓國瑜笑問你說朱立倫嗎

2019-03-10 18:05

非常人！他5分鐘吞5公斤地瓜 寫下水林地瓜新紀錄

2019-03-10 18:43

鋒面帶來可觀雨水 石門水庫水位升

2019-03-10 23:40

明星私校招生又爆 考生多一成看不出少子化

2019-03-10 19:40

竹田車站建站百年 穿越時空車票「要價」100年

2019-03-10 20:42

北捷未來施工模式 將讓民眾選擇

2019-03-10 23:35

台灣最強生命力 撿拾馬路碎玻璃婦人最美

2019-03-10 20:54

中市議員批林佳龍山手線騙票 盧秀燕：錢出一半市民難接受

2019-03-11 16:30

台北健康公宅落成1年 5樓露台落地窗突然破裂

2019-03-10 21:28

車牌辨識未定檢即可告發 空品區二行程機車小心別受罰

2019-03-11 07:32

高雄六合夜市 內藏少為人知的小祕密

2019-03-10 19:41

屏東最大就業博覽會來了 藥師月薪上看6.5萬元

2019-03-11 14:13

宜蘭鐵路高架化協調5項重大決議 終於跨出一大步

2019-03-11 14:49

台南市正統鹿耳門聖母廟 將斥資億元新建巨型牌樓

2019-03-11 11:49

2020立委國民黨內初選 新北首波公告永和、新店

2019-03-11 11:27

陳玉珍辦嘉年華催票 陳李大老現身力挺

2019-03-10 19:42

醫師畫家躲過空難開始畫佛像 現場揮毫畫韓國瑜超像

2019-03-11 14:33

桃園市議員擬換跑道 詹江村、黃敬平臉書談理念爭認同

2019-03-10 18:42

影／吃同食物校長老師沒事 豐原高中學生疑染諾羅

2019-03-11 10:04

北市局處首長來拜會 24名議員：僅個位數

2019-03-11 00:33

「點亮十三層遺址」 新北瑞芳里長出點子

2019-03-11 00:19

台中社宅邀名師設計 增互動功能…申請秒殺

2019-03-10 23:39

燈會照出窘境 爭取高鐵、高捷 屏東聲聲盼

2019-03-10 23:43

南市觀旅局長陳信安 ：文化有深碗

2019-03-10 23:50

高市主要路口 全天候紅綠燈

2019-03-10 23:44

1鄉5火車站 竹縣橫山獨特風光

2019-03-10 23:42

國民黨桃園立委選戰開打 第三、五選區初選啟動

2019-03-11 16:16

被譽為雲林最美麗的公路 潛藏危機重重

2019-03-10 17:28

西屯議員們請命 盧秀燕：任內動工打通市政路寬60米

2019-03-11 15:45

國民黨台中市黨部顏文正接主委 公告黨內立委初選事項

2019-03-11 11:23

星期人物／法律助基層 徐立信拚到議員

2019-03-10 23:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top