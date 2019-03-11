誰拖累雙子星案？ 高嘉瑜指南海集團和北市捷運局

2019-03-11 16:42 中央社 台北11日電



台北雙子星聯合開發案。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台北市長柯文哲日前批雙子星案進度遲滯是被經濟部投審會卡住，投審會則說依法速處。民進黨籍台北市議員高嘉瑜則直指，拖累簽約進度的其實是南海集團和台北市捷運局。

高達新台幣600億元的台北雙子星開發案，歷經6次招標，去年底確定由香港商南海發展集團獲得最優申請人資格。柯文哲9日表示，雙子星案進度遲滯，是因投審會遲遲無法確定得標廠商南海集團是否為中資，各單位開始行文「會陸委會、會外交部，我每次都說是千百會」。

對此，投審會後來也回應說，已依法定程序積極處理此案。

高嘉瑜昨晚深夜在臉書發文表示，雙子星案到底誰在拖，認為柯文哲日前砲轟投審會審查進度緩慢，但她認為拖累雙子星簽約進度的其實是南海集團和捷運局。

她表示，南海集團在去年12月27日得標，依法要經投審會同意後組成新專案公司並準備新台幣19.4億元的履約保證金，才能和捷運局簽約，結果南海卻拖了1個月，才在今年1月底送審。

由於今年2月初適逢農曆春節假期，高嘉瑜說，投審會迅速要求南海集團針對股東背景和股權資料進行補件，但南海直到3月4日才備齊資料，柯文哲應該先問南海集團為何要拖延時間送審和備資料。

高嘉瑜還提到，此案除了投審會尚未審查通過外，南海集團的19.4億元保證金和647億元開發金都要找公股銀行商借，但銀行業者有鑒於慶富案而興趣缺缺，誰敢借錢給財務負債比高達5.5倍且以超出底價300億元得標雙子星案的南海集團。

她直指，捷運局原訂要在3月底簽約，且依法應於3月1日通知南海集團要依審定條件於書面通知送達日起30內簽約，但捷運局卻遲遲不發出審定條件通知書，又是在等什麼。

高嘉瑜建議，柯文哲應多點耐心，因為投審會若通過南海投資案，中央勢必要背負放水中資、國安個資外洩的質疑；但若駁回此案，又會被按上「卡柯」罵名，既然都要被罵，何不秉持柯文哲常說的「政治其實很簡單，只有三件事：對的事情做，不對的事情不要做，認真做」即可。