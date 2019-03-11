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影／叫賣餅乾想要有個家 「小愉兒」家園今天動土

2019-03-11 14:17聯合報 記者吳淑君╱即時報導

「大哥哥，大姐姐，愛心手工餅乾，每包50元」，基隆一群憨童努力克服障礙，帶著自製餅乾到台北市中心街頭叫賣，為的是把自己的家園蓋起來，這個被視為遙不可及的夢想，今天動土了。

小愉兒社會福利基金會董事長趙又琳說，位於瑞濱海邊的小愉兒社區家園，是一棟5層樓建物，預計明年6月落成，這裡將是提供一個家，一份愛與包括的環境，藉由烘培，園藝，餐飲等作業，讓心智障礙者得到日間照顧及支持服務。

社區家園造價上億元，他們沒有發動募款，而是打算再花十年時間，賣出600萬包餅乾，還清貸款，讓孩子靠著自己的努力，有尊嚴的生活，他們目前有35位心智障礙小愉兒，家園蓋起來後可容納60到70人。

趙又琳說，希望大家來買他們的餅乾禮盒，要捐款也可以，他們會致贈孩子做的餅乾，希望孩子有參與到，要把自己的家蓋起來，就要和一般人一樣，要付出，要努力，雖然孩子不明白這層道理，但他們知道要努力把家蓋起來，以後在這裡就可以開開心心的做很想要做的事。

今天的動土儀式，長期關注小愉兒的張榮發基金會執行長鍾德也來了，為熊米屋設計商品的設計公司更包了一台遊覽車來，還有人捐贈物資，打算協助熊米屋餅乾再升級，被暱稱「小愉兒」的憨兒們開心地又唱又抱，一句句「我愛你」把大家都融化了。

基隆一群憨童努力克服障礙，帶著自製餅乾到台北市中心叫賣，為的是把自己的家蓋起來，...
基隆一群憨童努力克服障礙，帶著自製餅乾到台北市中心叫賣，為的是把自己的家蓋起來，這個被視為遙不可及的夢想，今天動土了。記者吳淑君／攝影
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基隆一群憨童努力克服障礙，帶著自製餅乾到台北市中心叫賣，為的是把自己的家蓋起來，...
基隆一群憨童努力克服障礙，帶著自製餅乾到台北市中心叫賣，為的是把自己的家蓋起來，這個被視為遙不可及的夢想，今天動土了。記者吳淑君／攝影
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基隆一群憨童努力克服障礙，帶著自製餅乾到台北市中心叫賣，為的是把自己的家蓋起來，...
基隆一群憨童努力克服障礙，帶著自製餅乾到台北市中心叫賣，為的是把自己的家蓋起來，這個被視為遙不可及的夢想，今天動土了。記者吳淑君／攝影
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小愉兒社區家園造價上億元，他們沒有發動募款，而是打算再花十年時間，賣出600萬包...
小愉兒社區家園造價上億元，他們沒有發動募款，而是打算再花十年時間，賣出600萬包餅乾，還清貸款，讓孩子靠著自己的努力，有尊嚴的生活。記者吳淑君／攝影
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