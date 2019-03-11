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2020立委國民黨內初選 新北首波公告永和、新店

2019-03-11 11:27聯合報 記者祁容玉╱即時報導

國民黨新北市黨部今央公告立委第一梯次提名作業時程，包含新北市第9選區（永和、中和...
國民黨新北市黨部今央公告立委第一梯次提名作業時程，包含新北市第9選區（永和、中和秀安17里）、及第11選居（新店、深坑、石碇、烏來、坪林），最晚4月24日向黨中央提報提名建議名單。記者祁容玉／攝影
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國民黨新北市黨部今天配合黨中央公告第一梯次開放的新北市第9選區（永和、中和秀安17里）、以及第11選居（新店、深坑、石碇、烏來、坪林）提名作業時程，3月18日到20日受理領表登記，3月27日協調初選方式，若納入黨員投票，最晚4月24日向黨中央提報提名建議名單。

2020年立委選舉國民黨因去年底九合一選舉大勝後情勢看好，不少選區傳出參選爆炸，新北市也有多個選區已有多名人選表態，國民黨新北市黨部主委李乾龍說，今天公告的第9、第11選區，都是國民黨現任立委所在的選區，選情相對單純，因此規畫在第一梯次提名作業。

李乾龍說，目前第9選區除現任立委林德福外，還有前議員金介壽、以及洪秀柱辦公室機要秘書李旨揚表態，11選區檯面上則僅有現任立委羅明才尋求連任，黨部3月18日到20日受理領表登記，27日邀請登記參選者協調初選是要採全民調，或者3成黨員投票加7成民調的「三七制」。

另外3月28日起歸規畫政見說明會，4月19日前完成民調，若要納入黨員投票，將在4月20日投票，開票後再一併公布民調結果，最慢4月24日向黨中央提出建議提名名單。

國民黨新北市黨部表示，2017年國民黨主席選舉時，新北市有權投票的黨員約3.7萬人，黨部提醒，黨員必須連續4年都有繳納黨費，才有權參與黨內初選投票，繳費期限為3月底，若錯過繳費期限，將無權投票。

國民黨新北市黨部今央公告立委第一梯次提名作業時程，包含新北市第9選區（永和、中和...
國民黨新北市黨部今央公告立委第一梯次提名作業時程，包含新北市第9選區（永和、中和秀安17里）、及第11選居（新店、深坑、石碇、烏來、坪林），最晚4月24日向黨中央提報提名建議名單。記者祁容玉／攝影
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