車牌辨識未定檢即可告發 空品區二行程機車小心別受罰

2019-03-11 07:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市2013年起推行空氣品質淨區，並透過車牌辨識系統，查出高汙染的二行程機車若長期未完成定檢，就進行告發。新北市環保局指出，空汙法修正通過後可對車主開罰500元，盼車主定期保養、定檢，每年也評選優秀定檢站，提供車主驗車參考。

新北市環保局表示，目前新北二行程機車，還剩約10逾萬輛，未管制移動空氣染源，畫定空氣品質淨區包括雙溪、貢寮、平溪、瑞芳全區，以及板橋、中和、三重和新莊區內機車車流量大的區域。

新北市環保局空氣品質維護科長李俊毅說，空氣品質淨區內結合車牌辨識系統，查出長期未進行排氣定檢的機車告發，若首次未通過檢驗，車主還能在期限內保養、維修再複檢，否則在路邊攔檢發現未符合標準，就能直接告發、開罰。

環保局副局長王美文指出，機車定期排氣檢驗的機制對管制機車汙染排放舉足輕重，因此環保局積極提升定檢站的服務態度與檢測品質，昨環保局新北市500餘家定檢站中，表揚4家特色定檢站，有車行開發手機通訊軟體，提供線上依循，有車行以簡訊主動通知驗車，協助保養降低不合格率，也有車行提供無線上網、手機充電等服務。