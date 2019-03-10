親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台灣8村里長任大陸村委主任 違反兩岸條例將開罰

台北健康公宅落成1年 5樓露台落地窗突然破裂

2019-03-10 21:28聯合報 記者張世杰╱即時報導

北市健康公宅去年遭踢爆漏水，今天又傳出5樓露台的落地窗莫名破裂，發生原因暫不明，令不少住戶擔戰心驚，台北市都發局坦承此事，除了要求公宅管理單位先清掃碎玻璃，明天將赴現場了解原因，同時清查其餘落地窗。

位於台北市松山區的健康公宅，共計507戶，由於鄰近民生社區，地段佳、環境清幽，加上租金為周邊行情85折，去年落成時，總統蔡英文、台北市長柯文哲特別同台參觀，首次招租也吸引大量民眾抽籤，平均中籤率不到5.5%，可謂相當搶手。

不過，健康公宅開放入住不到一年，今傳出一處5樓露台落地窗突然爆裂，碎玻璃散落一地，驚動不少住戶，負責公宅管理的物業公司緊急放上三角錐，現場張貼提醒告示，許多住戶議論紛紛，質疑外頭風雨不大，落地窗莫名爆裂，擔心非個案。

對此，台北市都發局今受訪坦承此事，並判斷落地窗破裂的當下，周邊沒有住戶受傷，但不清楚爆裂原因，除了要求物業公司先清掃現場，今天將赴施工廠商現勘，進行後續的維修及處理，同時清查其餘落地窗。

事實上，健康公宅出狀況非首例，啟用不到2個月就遭住戶踢爆漏水，露台植栽灑水噴灌系統發生滲漏，水滲漏至住戶陽台，北市府隨即透過新聞稿澄清，將跟營造廠商儘速處理，並同時解決其他住戶反應浴廁排水不善、插座沒電源等問題。

台北市健康公宅傳出5樓露台的落地窗莫名破裂，台北市都發局坦承此事，除了要求公宅管...
台北市健康公宅傳出5樓露台的落地窗莫名破裂，台北市都發局坦承此事，除了要求公宅管理單位先清掃碎玻璃，明天將赴現場了解原因。圖／台北市都發局提供
分享

北市漏水柯文哲
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

「你是我的眼」真實上演 60對新人聯合婚禮催淚情節

2019-03-10 20:29

和青年對話 立委李俊俋策畫「辣雞湯系列講座」

2019-03-10 17:50

台北市聯合婚禮 「假人挑戰」讓幸福變永恆

2019-03-10 16:07

三峽-北市信義區跳蛙公車明首開 比939快20分鐘

2019-03-10 12:47

會4000童軍 侯友宜：曾用繩法救同仁一命

2019-03-10 11:46

北市2千多戶無自來水 北水處：可預約水車送水

2019-03-10 00:09

新北女人節 板橋府中店家優惠放送

2019-03-09 23:54

都更口號一坪換一坪？柯文哲：天下哪有這麼好的事

2019-03-09 23:22

辦個台北燈節便宜到房東 柯P：高房租扼殺新創產業

2019-03-09 23:08

選舉公報放北神探、南菜販 侯友宜：我有這麼重要嗎？

2019-03-09 16:49

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

都更口號一坪換一坪？柯文哲：天下哪有這麼好的事

2019-03-09 23:22

小心荷包失血！台南市違規拖吊熱點前三名出爐

2019-03-10 07:48

去年求婚花圈加布條 新郎今年6輛拖車頭隊娶回家

2019-03-10 11:36

潘恒旭與網友掀筆戰 韓國瑜說話了

2019-03-10 20:07

彰化不辦燈會吵不停 田中鎮長：已成定局何不向前看

2019-03-10 16:55

藍、白、黃魯冰花盛開 苗栗八甲茶區現花海景致

2019-03-10 07:39

建商買走？嘉縣水上鄉2千坪綠地恐消失

2019-03-10 00:24

台中沙鹿美仁里彩繪巷封了！ 原因出在遊客太吵

2019-03-10 09:53

一場燈會讓屏東交通現形 爭取高鐵高捷之聲再起

2019-03-10 16:55

基隆和平島吃「風車拉麵」 好像在沖繩

2019-03-09 23:44

貓熊來高雄? 農委會說話了

2019-03-10 12:00

「台灣第一捕鯨人」辭世 見證台灣捕鯨業興衰史

2019-03-10 07:38

罕見！大甲媽進入營區遶境祈福 旅長親自接轎

2019-03-10 20:01

感謝韓國瑜口誤 高雄白玉苦瓜首度外銷海外華人圈

2019-03-10 20:21

廈銀馬拉松金門雨中開跑 選手亂丟雨衣挨譙

2019-03-10 17:51

驕傲屏東 燈會影片入選日本國際觀光影像節

2019-03-09 21:48

非常人！他5分鐘吞5公斤地瓜 寫下水林地瓜新紀錄

2019-03-10 18:43

趙天麟挑戰南橫超馬 12小時50分跑完100公里

2019-03-09 23:58

三峽-北市信義區跳蛙公車明首開 比939快20分鐘

2019-03-10 12:47

校園空汙有對策 中南部教室裡要加裝新風系統了

2019-03-10 11:47

耶路撒冷的啟發 柯文哲：文化可以賣錢

2019-03-10 04:12

70年口碑！ 這間廟發財金只借當地人 沒人不還

2019-03-10 08:56

辦個台北燈節便宜到房東 柯P：高房租扼殺新創產業

2019-03-09 23:08

宜蘭學童免費午餐 預計9月上路

2019-03-10 00:06

影／麻豆柚園新人結連理 10多輛農用車當禮車開進場

2019-03-10 12:46

田寮國中50年校慶 13位傑出校友個人公仔超有型

2019-03-10 14:05

台灣小姐選美在高雄 佳麗都說想和韓國瑜一起做公益

2019-03-10 17:31

「韓」風也刮進校園 木橋載重競賽赫見愛情摩天輪

2019-03-10 08:52

「ET外星人」草音雨中登場 韓國瑜李佳芬穿雨衣當觀眾

2019-03-10 20:52

誰小時候有總統夢？ 韓國瑜笑問你說朱立倫嗎

2019-03-10 18:05

懷念李良仁！紙風車嘉義布袋演出鼓勵學童築夢

2019-03-09 23:08

明星私校招生又爆 考生多一成看不出少子化

2019-03-10 19:40

雲林汰舊家電補助申請開始了 冷氣冰箱每台最高給3千元

2019-03-10 13:30

桃機南跑道因雨破洞　22:15維修完成

2019-03-09 22:50

社會住宅緊鄰一中商圈 中巿府有信心完工後「秒殺」

2019-03-10 12:41

影／連續幾天大雨摧殘花 后里泰安櫻花將謝幕

2019-03-10 08:56

改走木質風、工業風 彰化校園圖書室一間比一間美

2019-03-10 13:03

高雄六合夜市 內藏少為人知的小祕密

2019-03-10 19:41

高市不少藍議員擬選立委 黨團憂

2019-03-09 23:22

龍德宫四媽祖8天7夜遶境 桃警護駕供水

2019-03-10 14:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top