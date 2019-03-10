台北健康公宅落成1年 5樓露台落地窗突然破裂

2019-03-10 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市健康公宅去年遭踢爆漏水，今天又傳出5樓露台的落地窗莫名破裂，發生原因暫不明，令不少住戶擔戰心驚，台北市都發局坦承此事，除了要求公宅管理單位先清掃碎玻璃，明天將赴現場了解原因，同時清查其餘落地窗。

位於台北市松山區的健康公宅，共計507戶，由於鄰近民生社區，地段佳、環境清幽，加上租金為周邊行情85折，去年落成時，總統蔡英文、台北市長柯文哲特別同台參觀，首次招租也吸引大量民眾抽籤，平均中籤率不到5.5%，可謂相當搶手。

不過，健康公宅開放入住不到一年，今傳出一處5樓露台落地窗突然爆裂，碎玻璃散落一地，驚動不少住戶，負責公宅管理的物業公司緊急放上三角錐，現場張貼提醒告示，許多住戶議論紛紛，質疑外頭風雨不大，落地窗莫名爆裂，擔心非個案。

對此，台北市都發局今受訪坦承此事，並判斷落地窗破裂的當下，周邊沒有住戶受傷，但不清楚爆裂原因，除了要求物業公司先清掃現場，今天將赴施工廠商現勘，進行後續的維修及處理，同時清查其餘落地窗。