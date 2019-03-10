「你是我的眼」真實上演 60對新人聯合婚禮催淚情節

2019-03-10 20:29 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市政府今在花博公園舞蝶館舉辦今年首場聯合婚禮，總計60對新人參加，其中48歲的朱家成和52歲的徐銘馡兩人交往10年，期間女方因視網膜剝離而失明，不過男方始終不離不棄，四處陪著看醫生、照顧她，兩人先後經歷人生低潮和難關，如今決定攜手前進下一階段。

朱家成今也說太太徐銘馡是「我這一生最愛的人」，非常感謝她在自己低潮時的各種鼓勵，也希望自己下半輩子可以繼續照顧她。

20多年前同是在房屋仲介公司任職的朱家成和徐銘馡，當時朱就對徐銘馡有好感，無奈徐銘馡身邊已有伴，兩人後來離開公司而失去聯絡，不料卻意外在網路上重逢，當時朱家成正經歷人生低潮，徐銘馡則是不斷在身邊支持、鼓勵，單身的兩人越走越近，一交往就是十年。

不過徐銘馡一年多前，因為視網膜剝離，引發青光眼，最後造成視網膜萎縮，因此全盲，不過朱家成始終不離不棄，一直陪著徐到處看醫生，照顧生活起居，最後更決定要娶徐銘馡，希望可以照顧她一輩子。

談到先生最讓自己感動的事情，徐銘馡笑說，有次要幫女兒慶生，大家一起去唱KTV，朱家成當場點了一首「你是我的眼」，沒想到被歌詞觸動，兩人居然哭了起來，也讓女兒忍不住吐槽說，怎麼我生日，你們卻都哭了。

朱家成則說，自己父母親都不在了，曾經一度生活很不如意，所幸有徐銘馡的陪伴，如今換自己來陪她。