和青年對話 立委李俊俋策畫「辣雞湯系列講座」

2019-03-10 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



嘉義市立委李俊俋團隊策畫一系列「辣雞湯系列講座」，邀請多名在各領域嶄露頭角的年輕世代分享逐夢過程，昨晚首場由城市浪人執行長張希慈打頭陣，講述「越斜槓，越精彩」，首場吸引20多人參加，互動熱烈。張希慈強調，越早擁抱斜槓生活，越能確立人生的目標與使命。

現年28歲，6年前台大社會系畢業後即自行創業，張希慈是「國際城市浪人育成協會」執行長、行政院第二屆青年諮詢委員、2017 富比士30位30歲以下社會創業家獲選人，具有多重身分、專長，是斜槓青年的代表人物。

張希慈表示，她擅長創意發想、口語表達、撰寫文案、策略思考，進而發展出多元身分，如節目主持人、講師、文字工作者、專案經理、活動企劃、社群經營者等，這些身分都可以用來實踐自己的使命，且服務社會。

張希慈說，她17歲時便思考「10年後的自己會是怎樣？」高三時至甘肅當國際志工，遇到一名20歲的國中生，他必須努力賺錢才能上學，最大志願是可以讀高中，她反觀自己可以無憂無慮讀書，深刻體會到社會的不公平，加深自己想改變社會的信念。

因此，張希慈成了教育創新創業者，與志同道合的朋友創立「城市浪人」，啟發年輕人把城市當成教室，挑戰各種事物，從中找到自己一輩子想追求的熱情，成為讓別人快樂的人。

李俊俋全程參與這場講座，他談到，現實與理想不是二分法，未來有各種可能，希望透過講座，讓年輕世代獲得更多啟發與激盪。