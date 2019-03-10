親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

一張圖來了！明轉乾冷 未來一周兩波冷空氣高山恐降雪

衣索比亞客機失事墜毀 機上157人已傳傷亡

和青年對話 立委李俊俋策畫「辣雞湯系列講座」

2019-03-10 17:50聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

嘉義市立委李俊俋團隊策畫一系列「辣雞湯系列講座」，邀請多名在各領域嶄露頭角的年輕世代分享逐夢過程，昨晚首場由城市浪人執行長張希慈打頭陣，講述「越斜槓，越精彩」，首場吸引20多人參加，互動熱烈。張希慈強調，越早擁抱斜槓生活，越能確立人生的目標與使命。

現年28歲，6年前台大社會系畢業後即自行創業，張希慈是「國際城市浪人育成協會」執行長、行政院第二屆青年諮詢委員、2017 富比士30位30歲以下社會創業家獲選人，具有多重身分、專長，是斜槓青年的代表人物。

張希慈表示，她擅長創意發想、口語表達、撰寫文案、策略思考，進而發展出多元身分，如節目主持人、講師、文字工作者、專案經理、活動企劃、社群經營者等，這些身分都可以用來實踐自己的使命，且服務社會。

張希慈說，她17歲時便思考「10年後的自己會是怎樣？」高三時至甘肅當國際志工，遇到一名20歲的國中生，他必須努力賺錢才能上學，最大志願是可以讀高中，她反觀自己可以無憂無慮讀書，深刻體會到社會的不公平，加深自己想改變社會的信念。

因此，張希慈成了教育創新創業者，與志同道合的朋友創立「城市浪人」，啟發年輕人把城市當成教室，挑戰各種事物，從中找到自己一輩子想追求的熱情，成為讓別人快樂的人。

李俊俋全程參與這場講座，他談到，現實與理想不是二分法，未來有各種可能，希望透過講座，讓年輕世代獲得更多啟發與激盪。

3月23日晚間邀請《做工的人》作者林立青，演講「底層的生命現象」；4月12日晚間邀阮劇團團長汪兆謙，講述「阮的戲，咱的夢」；5月4日晚間邀請舞團KIKI HOUSE OF DESIRE將以VOGUE的舞風，展演「用身體拆解性別」；5/31晚間邀請《萌萌與他的恐龍朋友》繪者張元綺，描繪「我畫我心之所見」。有意報名者，可洽李俊俋臉書粉絲專頁。

嘉義市立委李俊俋團隊策畫一系列「辣雞湯系列講座」，邀請多名在各領域嶄露頭角的年輕...
嘉義市立委李俊俋團隊策畫一系列「辣雞湯系列講座」，邀請多名在各領域嶄露頭角的年輕世代分享逐夢過程，昨晚首場由城市浪人執行長張希慈打頭陣，講述「越斜槓，越精彩」。圖／李俊俋服務團隊提供
分享
嘉義市立委李俊俋團隊策畫一系列「辣雞湯系列講座」，邀請多名在各領域嶄露頭角的年輕...
嘉義市立委李俊俋團隊策畫一系列「辣雞湯系列講座」，邀請多名在各領域嶄露頭角的年輕世代分享逐夢過程，昨晚首場由城市浪人執行長張希慈打頭陣，講述「越斜槓，越精彩」。圖／李俊俋服務團隊提供
分享
嘉義市立委李俊俋團隊策畫一系列「辣雞湯系列講座」，邀請多名在各領域嶄露頭角的年輕...
嘉義市立委李俊俋團隊策畫一系列「辣雞湯系列講座」，邀請多名在各領域嶄露頭角的年輕世代分享逐夢過程，昨晚首場由城市浪人執行長張希慈打頭陣，講述「越斜槓，越精彩」。圖／李俊俋服務團隊提供
分享
嘉義市立委李俊俋團隊策畫一系列「辣雞湯系列講座」，邀請多名在各領域嶄露頭角的年輕...
嘉義市立委李俊俋團隊策畫一系列「辣雞湯系列講座」，邀請多名在各領域嶄露頭角的年輕世代分享逐夢過程，昨晚首場由城市浪人執行長張希慈打頭陣，講述「越斜槓，越精彩」。圖／李俊俋服務團隊提供
分享

李俊俋斜槓
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

台北市聯合婚禮 「假人挑戰」讓幸福變永恆

2019-03-10 16:07

三峽-北市信義區跳蛙公車明首開 比939快20分鐘

2019-03-10 12:47

會4000童軍 侯友宜：曾用繩法救同仁一命

2019-03-10 11:46

北市2千多戶無自來水 北水處：可預約水車送水

2019-03-10 00:09

新北女人節 板橋府中店家優惠放送

2019-03-09 23:54

都更口號一坪換一坪？柯文哲：天下哪有這麼好的事

2019-03-09 23:22

辦個台北燈節便宜到房東 柯P：高房租扼殺新創產業

2019-03-09 23:08

選舉公報放北神探、南菜販 侯友宜：我有這麼重要嗎？

2019-03-09 16:49

「比自己開車還要快」三峽往信義區跳蛙公車11日通車

2019-03-09 13:19

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

都更口號一坪換一坪？柯文哲：天下哪有這麼好的事

2019-03-09 23:22

媽祖水上遶境靈驗發爐 石門水庫春雨綿綿水位回升

2019-03-09 20:02

小心荷包失血！台南市違規拖吊熱點前三名出爐

2019-03-10 07:48

建商買走？嘉縣水上鄉2千坪綠地恐消失

2019-03-10 00:24

藍、白、黃魯冰花盛開 苗栗八甲茶區現花海景致

2019-03-10 07:39

國民黨給王浩宇不分區立委？藍議員氣罵：吧噗啦

2019-03-09 19:32

去年求婚花圈加布條 新郎今年6輛拖車頭隊娶回家

2019-03-10 11:36

台中沙鹿美仁里彩繪巷封了！ 原因出在遊客太吵

2019-03-10 09:53

基隆和平島吃「風車拉麵」 好像在沖繩

2019-03-09 23:44

嘉義縣水上鄉千坪綠地 上百林木保得住嗎？

2019-03-09 20:34

貓熊來高雄? 農委會說話了

2019-03-10 12:00

彰化不辦燈會吵不停 田中鎮長：已成定局何不向前看

2019-03-10 16:55

觀光海嘯衝擊恆春半島 海生館遊客數也直直落

2019-03-09 19:29

「台灣第一捕鯨人」辭世 見證台灣捕鯨業興衰史

2019-03-10 07:38

台東中小學運動會 體中包辦高男400公尺前3還兩破大會

2019-03-09 21:25

一場燈會讓屏東交通現形 爭取高鐵高捷之聲再起

2019-03-10 16:55

趙天麟挑戰南橫超馬 12小時50分跑完100公里

2019-03-09 23:58

鯤喜灣樂活文化季別錯過 王浩一帶路吃美食

2019-03-09 21:09

驕傲屏東 燈會影片入選日本國際觀光影像節

2019-03-09 21:48

耶路撒冷的啟發 柯文哲：文化可以賣錢

2019-03-10 04:12

辦個台北燈節便宜到房東 柯P：高房租扼殺新創產業

2019-03-09 23:08

校園空汙有對策 中南部教室裡要加裝新風系統了

2019-03-10 11:47

「韓」風也刮進校園 木橋載重競賽赫見愛情摩天輪

2019-03-10 08:52

影／麻豆柚園新人結連理 10多輛農用車當禮車開進場

2019-03-10 12:46

三峽-北市信義區跳蛙公車明首開 比939快20分鐘

2019-03-10 12:47

70年口碑！ 這間廟發財金只借當地人 沒人不還

2019-03-10 08:56

桃機南跑道因雨破洞　22:15維修完成

2019-03-09 22:50

田寮國中50年校慶 13位傑出校友個人公仔超有型

2019-03-10 14:05

懷念李良仁！紙風車嘉義布袋演出鼓勵學童築夢

2019-03-09 23:08

苑裡老市場登錄歷史建築 地方出現正反意見

2019-03-09 19:21

影／連續幾天大雨摧殘花 后里泰安櫻花將謝幕

2019-03-10 08:56

招牌旗袍表演舞蹈 大陸新住民舞出一片天

2019-03-10 08:11

社會住宅緊鄰一中商圈 中巿府有信心完工後「秒殺」

2019-03-10 12:41

雲林汰舊家電補助申請開始了 冷氣冰箱每台最高給3千元

2019-03-10 13:30

改走木質風、工業風 彰化校園圖書室一間比一間美

2019-03-10 13:03

蘇嘉全稱許生命線：因為有你 台灣更美麗

2019-03-09 19:26

廈銀馬拉松金門雨中開跑 選手亂丟雨衣挨譙

2019-03-10 17:51

還我安寧！台中沙鹿美仁里彩繪巷封牆3成 遊客少一半

2019-03-09 23:25

高市不少藍議員擬選立委 黨團憂

2019-03-09 23:22

台灣小姐選美在高雄 佳麗都說想和韓國瑜一起做公益

2019-03-10 17:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top