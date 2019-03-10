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台北市聯合婚禮 「假人挑戰」讓幸福變永恆

2019-03-10 16:07聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

北市柯文哲下午參加台北市第218場聯合婚禮擔任證婚人，民政局局長藍世聰與產業局局長林崇傑兩人擔任介紹人，並與新人集體完成「假人挑戰」讓幸福瞬間變永恆，一同見證新人在台北市遇見幸福。

台北市長柯文哲（中）下午參加台北市第218場聯合婚禮擔任證婚人，民政局局長藍世聰...
台北市長柯文哲（中）下午參加台北市第218場聯合婚禮擔任證婚人，民政局局長藍世聰（左）與產業局局長林崇傑（右）兩人擔任介紹人，並與新人集體完成「假人挑戰」讓幸福瞬間變永恆。記者林伯東／攝影
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台北市長柯文哲下午參加台北市第218場聯合婚禮擔任證婚人，民政局局長藍世聰與產業...
台北市長柯文哲下午參加台北市第218場聯合婚禮擔任證婚人，民政局局長藍世聰與產業局局長林崇傑兩人擔任介紹人，一同見證新人在台北市遇見幸福。記者林伯東／攝影
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台北市第218場聯合婚禮下午在花博公園舞蝶館舉行，新人集體完成「假人挑戰」讓幸福...
台北市第218場聯合婚禮下午在花博公園舞蝶館舉行，新人集體完成「假人挑戰」讓幸福瞬間變永恆。記者林伯東／攝影
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台北市第218場聯合婚禮下午在花博舞蝶館舉行，見證新人在台北市遇見幸福。記者林伯...
台北市第218場聯合婚禮下午在花博舞蝶館舉行，見證新人在台北市遇見幸福。記者林伯東／攝影
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台北市第218場聯合婚禮下午在花博舞蝶館舉行，見證新人在台北市遇見幸福。記者林伯...
台北市第218場聯合婚禮下午在花博舞蝶館舉行，見證新人在台北市遇見幸福。記者林伯東／攝影
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北市婚禮柯文哲
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