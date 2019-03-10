陳坤峯呼朋引伴拚有機農業 25K也甘願

2019-03-10 11:34 中央社 新北10日電



陳坤峯邀了幾名志同道合的年輕人一起在林口開農場，共同投入有機農業，雖然月收入約25K，但仍甘之如飴；由於國內環境封閉，他認為應加強國際交流，才能開創有機農業新局。

33歲陳坤峯自台灣大學園藝暨景觀學系研究所畢業後就一直希望實務從事農業工作，在幾位志同道合的朋友相陪下就投入有機農業的領域，沒想到迄今已歷5個寒暑，對有機農業也有新的期許。

由於國際有機農業亞洲聯盟(InternationalFederal of Organic Agriculture Movement Asia，簡稱IFOAM Asia)3月底將首次在台舉辦青年論壇，承辦的新北市政府為增加國內青農國際視野，特別招募工作坊學員，屆時將有國內25人及國外25人共同學習，吸引許多青農報名參加徵選。

由於工作坊課程採全英文方式授課，市府徵選面試時也配合採英文面試，陳坤峯報名應試，重拾英文作答的他笑說，面試時介紹和回答都有點亂，該好好複習了。

他表示，他有注意到台灣的有機農業發展似乎呈現一種封閉的環境，不論技術或通路都有些定型了，不管是種水稻或蔬果的情形都類似，因此，才想趁此次國際青年論壇機會，了解國際有機農業發展情形及學習新的差異性種植技術。

陳坤峯表示，他在林口的農場共1.5公頃，其中4成土地是家產，另外6成是承租的，每天都約天亮就開始工作，而一開始的困難是對作物及氣候的不熟悉，使得產量相對不穩定。

陳坤峯因此體會到要有固定的市場才放膽投資，於是爭取了新北市政府的營養午餐的部分訂單後，把0.2公頃溫室面積擴充為0.4公頃，一個月固定收入，讓他成功提升農作的技術，同時產量的良率也提高到7成。

他表示，經營有機農業不容易，一開始無法顧及到生態，只能努力使用豆渣等天然發酵肥料，在減少病蟲害上，就只能用溫室來栽種有機蔬菜，因此，一週的產能約可達一噸的有機蔬菜。

陳坤峯分析，北部因病蟲害多且日照不足，相對使有機蔬菜種植更困難，在供貨上要維持穩定現金流，更是不容易的事。尤其是有林口紅土基底比較酸，酸性環境不易鈣質吸引，植物有缺鈣問題。

陳坤峯表示，缺鈣問題易使得植物長得比較慢，比較小，林口比較潮濕的氣候，更讓病蟲害的問題比較嚴重，尤其是早上反潮，因此，他種植時就把行距拉大，澆水更嚴謹，頻率拉更長，藉此控制水分。

由於耕作採收都耗時費力，尤其是把採完菜葉取出及施有機肥料土地翻耕等田邊整理更是累人，陳坤峯笑說，當時要務農時，第一個反對的就是父親，在賣不好又不好種下，乾脆就到外面從事水泥等營造工作來賺錢。但在他的堅持下，父親終於同意並會幫忙農作。

體力的付出易估量，但天災就難防了，尤其是颱風更可怕，他表示，溫室只能抗12級以下強風，12級以上強風就可能把溫室吹走。

陳坤峯憶起104年的蘇迪勒颱風的可怕經驗，他當時有有20間溫室，當時一下子就吹走5間，損失1/4的溫室，不僅產量受損，復舊更是一筆大開支，以一間溫室整修費用需新台幣7萬元的費用計，整修後，一年賺的盈餘就泡湯了。

陳坤峯表示，在承作營養午餐有機蔬果供應下，一年營業額約達新台幣200萬元，但扣掉成本及設施貸款後，個人每月收入大約25K（2萬5千元），收入雖不高但甘之如飴。他笑說，創業難免要攤提必要的設施及工作的貸款負擔，只要還完了，所得就會有明顯改善了，因此，他不後悔從事農業，更希望台灣的有機農業能蓬勃發展。