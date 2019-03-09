辦個台北燈節便宜到房東 柯P：高房租扼殺新創產業

2019-03-09 23:08 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



市長柯文哲接受「老謝看世界」專訪，談到北市擬收「空屋稅」，他表示空屋稅的確有在研擬，要怎麼做還在想，因為高房租真的對新創產業扼殺太大，「辦個台北燈節，攤商都沒有賺到，結果便宜到房東」。

因北市東區許多空屋，柯文哲說，房屋稅地方政府可以控制，現在目標是單一且自住的房屋稅還要降低，不管是不是豪宅，原本稅率是1.2，目標要降低到0.6，現在已經調降到1.0，至少要保障自住；至於空屋稅，市府的確有在研擬，要怎麼做還在想，他也提到，因為高房租真的對新創產業扼殺太大，「辦個台北燈節，攤商都沒有賺到，結果便宜到房東」。

此外，北市府近期將雙子星聯開案標出，節目中也詢問柯文哲心目中雙子星大樓未來發展，柯文哲說，雙子星是台北門戶，單單造價就要600億，且樓地板面積這麼大，還可以帶動後車站的都市發展，等於台北多一個101，透過雙子星帶動整個北車的發展。