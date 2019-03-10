耶路撒冷的啟發 柯文哲：文化可以賣錢

2019-03-10 04:12 中央社 台北9日電



市長柯文哲接受「老謝看世界」專訪。圖／擷取自東森「老謝看世界」節目專訪Youtube 分享 facebook 台北市長柯文哲在今晚播出的電視專訪中暢談自己出訪以色列的心得，表示耶路撒冷對他的啟發就是「文化可以賣錢」，對台北市而言就是城市博物館，像新北投、大稻埕就還算成功。

柯文哲接受東森財經台「老謝看世界」主持人謝金河專訪，暢談自己出訪以色列的心得，以及對雙子星案的想法，內容於今天晚間10時播出。

柯文哲稱讚以色列是個很有策略的國家，每一個動作都有意義，如全球市長會議舉辦至今，參加過的市長「當總統、當總理的一大堆」。

柯文哲表示，參訪完後的心得就是策略很重要，例如最近台北市與印度等國就有一個「南洋北流」政策，而且只限ICT（資訊及通訊科技）人才，「不是只有招僑生或外籍生，要有策略，要跟我們產業連結」。

柯文哲說，參訪耶路撒冷的啟發是「它把文化在當可以賣錢的」，而台北市有新北投與大稻埕城市博物館，從單棟建築物規劃成聚落。

另外，以南港車站為中心的東區門戶計畫將打造生技聚落，因附近有中研院、國家生技研究園區、衛生福利部及衛生署，加上又有高鐵，可與竹北轉連，「南港在未來2、3年，有很大的發展空間」。

對於雙子星案，他認為，雙子星大樓蓋好後對台北市地標會有很大改變，而雙子星案目前唯一遇到的問題就是投審會要認定其得標廠商是不是中資，「我覺得這樣，是就是，不是就不是」。

柯文哲說，投審會不敢決定，才要問國安會跟陸委會，「這也是我們台灣政治上一個很大的問題，沒有人敢負責、沒有人願意拍板定案，然後就是千百會你知道，東會西會然後時間就一直拖。」

柯文哲批評，雙子星案原本應在3月4日與投標廠商南海發展集團簽約，到現在不曉得要拖到什麼時候。

訪問最後，談到柯文哲在以色列機場席地而坐引發的爭議。柯文哲說，他出國都是搭經濟艙，本來就不能用貴賓室，若使用的話「簡直是霸王」。他說，只要方便就好，安全抵達目的地即可，「我們是外科醫師出身的，本來就吃苦耐勞。」