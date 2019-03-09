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國防理工學院校園花季懇親會 展現軍校多元活潑面

2019-03-09 21:12聯合報 記者張弘昌╱即時報導

國防大學理工學院今天在桃園大溪中正嶺校區，辦理花季懇親會，舉行新生授徽典禮、音樂饗宴、社團展演、科技實作展及園遊會等多元活潑活動，並邀請地方仕紳、學生家長、校友及各界貴賓共同參與，展現出軍校生允文允武的一面。

國防理工學院院長荊元宇將軍，在於授徽典禮致詞時，對同學們精神抖擻、充滿自信的態度表示肯定，並期許同學們能保持理工學院優良的傳統，未來在進入職場時，能為國軍科技研發工作盡一份心力，同時院長也邀請所有與會家長及來賓，撥冗參觀社團展演及科技實作展，共同分享子女在校的學習成果。

值得一提的是，音樂饗宴特別邀請到台北市健康國小、大溪員樹林國小管弦樂團到校，與軍校風嶺軍樂隊音樂交流，讓全院師生與貴賓在賞花的同時，也能沉靜在悠揚樂聲中。理工學院也循例邀請，懷德育幼院院童到校參訪，展現國軍關懷弱勢的一面，並落實全民國防教育工作。

在授徽的一年級新生中，除有來自邦交國宏都拉斯環資系外籍學生慕諾思，也有以71級分高分錄取機航系代訓生楊惇景，多元的人才加入及優質的學習環境，讓理工學院每年均展現不同的面貌及實力，不僅使國人了解到理工學院國防自主研發的能量，亦堅信軍人保家衛國的意志。

國防理工學院今天在桃園大溪中正嶺校區，舉辦花季懇親會，展現軍校生多元活潑一面。圖...
國防理工學院今天在桃園大溪中正嶺校區，舉辦花季懇親會，展現軍校生多元活潑一面。圖／國防理工學院提供
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國防理工學院今天在桃園大溪中正嶺校區，舉辦花季懇親會，展現軍校生多元活潑一面。圖...
國防理工學院今天在桃園大溪中正嶺校區，舉辦花季懇親會，展現軍校生多元活潑一面。圖／國防理工學院提供
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國防理工學院今天在桃園大溪中正嶺校區，舉辦花季懇親會，新生授徽典禮來自邦交國，宏...
國防理工學院今天在桃園大溪中正嶺校區，舉辦花季懇親會，新生授徽典禮來自邦交國，宏都拉斯的環資系外籍學生慕諾思（右）與院長荊元宇（左）合影留念。圖／國防理工學院提供
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國防理工學院今天在桃園大溪中正嶺校區，舉辦花季懇親會，新生授徽典禮同學們精神抖擻...
國防理工學院今天在桃園大溪中正嶺校區，舉辦花季懇親會，新生授徽典禮同學們精神抖擻、充滿自信。圖／國防理工學院提供
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