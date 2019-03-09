國防理工學院校園花季懇親會 展現軍校多元活潑面

2019-03-09 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



國防大學理工學院今天在桃園大溪中正嶺校區，辦理花季懇親會，舉行新生授徽典禮、音樂饗宴、社團展演、科技實作展及園遊會等多元活潑活動，並邀請地方仕紳、學生家長、校友及各界貴賓共同參與，展現出軍校生允文允武的一面。

國防理工學院院長荊元宇將軍，在於授徽典禮致詞時，對同學們精神抖擻、充滿自信的態度表示肯定，並期許同學們能保持理工學院優良的傳統，未來在進入職場時，能為國軍科技研發工作盡一份心力，同時院長也邀請所有與會家長及來賓，撥冗參觀社團展演及科技實作展，共同分享子女在校的學習成果。

值得一提的是，音樂饗宴特別邀請到台北市健康國小、大溪員樹林國小管弦樂團到校，與軍校風嶺軍樂隊音樂交流，讓全院師生與貴賓在賞花的同時，也能沉靜在悠揚樂聲中。理工學院也循例邀請，懷德育幼院院童到校參訪，展現國軍關懷弱勢的一面，並落實全民國防教育工作。