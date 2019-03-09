選舉公報放北神探、南菜販 侯友宜：我有這麼重要嗎？

2019-03-09 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



國民黨新北市三重立委補選候選人鄭世維的選舉公報，政見欄出現新北市長侯友宜及高雄市長韓國瑜照片，打出「新世代新思維」，侯友宜得知後說，「真的啊？我有這麼重要嗎？」希望候選人對得起自己對選民的承諾。