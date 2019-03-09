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選舉公報放北神探、南菜販 侯友宜：我有這麼重要嗎？

2019-03-09 16:49聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

國民黨新北市三重立委補選候選人鄭世維的選舉公報，政見欄出現新北市長侯友宜及高雄市長韓國瑜照片，打出「新世代新思維」，侯友宜得知後說，「真的啊？我有這麼重要嗎？」希望候選人對得起自己對選民的承諾。

侯友宜說，只要不違反規定，用他照片都予以尊重。被問及有沒有叫候選人一定要上，否則漏氣？侯友宜期許，「有心要做事才出來選」，不是背書、漏氣的問題，是要對得起自己對選民的承諾，像他參選說了什麼，一樣要好好做事，「知道三重需要什麼，這比較實在」。

國民黨新北市三重立委補選候選人鄭世維的選舉公報。記者王敏旭／翻攝
國民黨新北市三重立委補選候選人鄭世維的選舉公報。記者王敏旭／翻攝
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侯友宜韓國瑜
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