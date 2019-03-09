「比自己開車還要快」三峽往信義區跳蛙公車11日通車

2019-03-09 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北客運「三峽－台北市信義區」跳蛙公車主打「比自己開車還要快」，後天（11日）上路，通車首日還發送限量活力早餐。圖／台北客運提供 分享 facebook

為方便新北市三峽地區往信義區的通勤族，新北市府與台北客運合作新闢「三峽－台北市信義區」跳蛙公車，主打「比自己開車還要快」，後天（11日）起上路，平常上班日每天早上7時50分從三峽北大社區學成路、學勤路一帶單向發車直達北市，通車首日還發送限量活力早餐。

「三峽－台北市信義區」跳蛙公車路線從麗寶國際館（北大站）發車，經新北市學成路、佳園路、學勤路、大學路、學府路、經樹林交流道、國道3號、國3甲、台北市信義快速道路、快速直達台北市信義區，總行車時間約50分鐘，採三段票收費。

台北客運表示，該路線於三峽地區將停靠「學成大成路口」、「南園」、「北美館社區」、「桃子腳國中小」、「森林公園」、「大學風呂（學勤路）」、「海洋公園」、「學勤路」等站位搭乘；台北市則停靠「松壽路口」、「市政府（松高）」、「興雅國中」等站位。

台北客運指出，「三峽－台北市信義區」跳蛙公車是由三峽北大社區民眾發動聯屬提議，人數約30、40人，路線也避開早上車流多的三鶯交流道，路線也較直捷，除比「939三峽－台北市政府」快速公車節省20分鐘車程，還能省下找車位停車時間，比自己開車「還要快」；原本就搭公車的民眾則可晚點出門。

台北客運表示，該新闢路線可於「跳蛙公車網路預約平台APP」預購車票，1280元30天吃到飽定期票民眾則可透過客服電話預約座位，同時也方便公司評估是否增開班車。<