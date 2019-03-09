北市周日兩場路跑 市區道路、國道有交管

2019-03-09 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市明天（10日）上午5時到12時於國道1號有「2019臉部平權運動─台北國道馬拉松路跑競賽」路跑活動。圖／警方提供 分享 facebook

台北市明天（10日）清晨到中午於部分國道1號、市區道路區段將分別有「2019臉部平權運動─台北國道馬拉松路跑競賽」、「2019 SKECHERS LADYS RUN」共兩場路跑活動，國道1號泰山至汐止端北上高架、凱達格蘭大道、新生高架道路等路段，明天凌晨0時到中午期間將陸續有封路管制，禁止車輛通行。

臉部平權國道馬拉松於明天上午5時到12時，在國道1號五股至汐止北上高架段舉行，約有7300人參加，集結及初期活動會場位於「淡水河6號疏散門」堤外廣場（近環河北路、敦煌路口）。

因應臉部平權國道馬拉松，明天凌晨2時到中午12時，國道1號活動路段將封閉全部車道，原行駛國道1號（汐五高架段）北上車流屆時要改行駛國道1號平面路段；警方提醒活動期間，淡水河6號疏散門旁環河北路二段往南車流需注意行人減速慢行。

LADYS RUN 路跑約6000人參加，明天上午5時到10時30分從凱達格蘭大道開跑，行經景福門圓環、仁愛路、金山南路、新生高架道、北安路、明水路、樂群一路及濱江街等道路，最後抵達大佳河濱公園。

相關市區道路周邊明天都有封路交管，警方建議民眾提前改道；凱達格蘭大道（重慶南路至公園路）、懷寧街（寶慶路至貴陽街）凌晨0時到早上10時；公園路（襄陽路至貴陽街）清晨5時50分至6時50分；凱達格蘭大道（公園路至中山南路）上午4時30分至7時，都會管制雙向車道。

仁愛路（中山南路至金山南路）於清晨5時50分至7時管制中央2線快車道及2線公車專用道；同時段金山南路（仁愛路至濟南路）則管制往南全線車道、往北內側2車道；新生高架道路從凌晨4時30分到早上8時管制往北各匝道，早上6時到8時則管制往南（通河街至濱江街）匝道。